Актриса подверглась проверке из-за подозрительно красивой внешности

Китайская актриса и просто красавица Ян Вин, более знаменитая под своим псевдонимом Анджела Бэйби, была вынуждена пройти медицинскую проверку после того, как представители клиники Ruili (Пекин) сделали заявление о том, что своим красивым лицом девушка наверняка обязана не только природе, но и пластическим операциям.

В СМИ начали писать, что клиника Ruili сообщила о нескольких пластических операциях, которые ее хирурги провели для того, чтобы сделать черты лица 26-летней звезды более привлекательными. Ян Вин же назвала это ложью и добавила, что некоторыми европейскими чертами ее наградил дедушка, который по национальности был немцем.

Чтобы доказать природность своей красоты, актриса решила обратиться к медицинским экспертам. Доктора сделали рентгеновские снимки и пару процедур МРТ. Исследование доказало, что костные и мягкие ткани лица Ян Вин никогда не подвергались операционному вмешательству.

После такого заключения Ян подала иск на Ruili, в котором предусматривалась выплата неплохого репутационного ущерба — около 79000$.