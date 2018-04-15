Нужно ли удалять зубы мудрости

У всех ли есть зубы мудрости

— Начнём с того, что зубы мудрости получили своё название из-за довольно позднего прорезывания, обычно они появляются не раньше 17 лет. В медицине же их называют иначе — восьмёрками или третьими большими жевательными молярами. Но встречаются зубы мудрости не у всех. У некоторых пациентов во взрослом возрасте отсутствуют даже зачатки восьмых зубов — они должны сформироваться ещё в детстве. Их наличие или отсутствие можно установить при помощи рентгена.

Иногда зубы мудрости, которые уже сформировались в челюсти, не прорезаются и к 25 годам. Однако это не значит, что они уже никогда не дадут о себе знать. Всё зависит от особенностей их анатомического расположения. Иногда бывает, что зубы лежат в кости неправильно (то есть они дистопированы) и могут никогда не прорезаться и никак не мешать процессу роста челюстей и других зубов.

Нужны ли зубы мудрости

У каждого доктора есть своё мнение по этому поводу. Я придерживаюсь гипотезы о том, что когда у человека нормальный, недеформированный зубной ряд, нормальный прикус, зубы мудрости не принимают никакого участия в акте жевания. Но встречаются и отклонения. Например, особый тип прикуса (мезиальный), когда нижняя челюсть выдвинута вперёд. Кроме того, бывает, что шестой или седьмой зуб отсутствует — они находятся перед зубами мудрости. Из-за длительного отсутствия этих зубов седьмой и восьмой или отдельно восьмой наклоняются в сторону дефекта, и третий жевательный моляр замещает седьмой зуб и частично начинает участвовать в акте жевания. Фото: shutterstock.com Когда зубы мудрости не нужно удалять

Если зубы мудрости не беспокоят (не болят, не мешают, не приводят к травме щеки и окружающих тканей) и не деформируют прикус, то трогать их не надо. Я даже за то, чтобы их лечить, если там обнаружен небольшой — в пределах среднего — кариес. Но с другой стороны, если начинаются уже более серьёзные проблемы, типа пульпита (воспаления нерва), периодонтита (когда воспаление выходит за пределы канала зуба в окружающие ткани), тогда я сторонник удаления. Когда с восьмыми зубами придётся попрощаться:

Если на челюсти не хватает для них места и они смещают зубной ряд. Бывают ситуации, когда сами по себе зубы мудрости не болят, но давят на соседние зубы. В результате это приводит к скученности — нарушается прикус, становится тяжело полноценно следить за гигиеной полости рта. В таких случаях нужно обращаться к ортодонту — врачу, который занимается проблемами исправления прикуса. И он, скорее всего, порекомендует зубы мудрости удалить.

Если вы планируете ортодонтическое лечение (брекеты, элайнеры). Практически все ортодонты, если пациент приходит к ним для установки брекетов, рекомендуют начать с удаления восьмых зубов (или их зачатков). Во-первых, так процесс постановки прикуса в правильное положение будет протекать намного быстрее. Во-вторых, это поможет избежать ситуации, когда после снятия брекетов появятся зубы мудрости и снова сместят зубной ряд. Такому пациенту придётся носить брекеты повторно.

Если зуб ретинирован и начинает беспокоить. Чаще всего это сопровождается болевыми ощущениями. Иногда их нет, а скученность зубов при непрорезавшихся восьмёрках появляется. При ретенции зубов возможны воспалительные процессы. Например, так называемый капюшон из слизистой, либо костный капюшон: когда зуб не может прорезаться и остаётся прикрыт слизистой оболочкой. Туда попадают болезнетворные микроорганизмы (во рту их достаточно). Из-за того что невозможно под слизистым капюшоном хорошо прополоскать, обработать, начинается хроническое воспаление, которое периодически может обостряться. Иногда слизистый капюшон иссекают, но часто этого оказывается недостаточно. Поэтому если ретинированные зубы начинают беспокоить, нужно обратиться к хирургу-стоматологу.

Если зуб заболел: скорее всего, это глубокий кариес, лечить который в случае с третьими молярами, как я говорил выше, нецелесообразно.

Как происходит удаление

Когда зуб недистопированный, он удаляется просто — под местной анестезией, без дополнительных манипуляций, связанных с иссечением тканей. В дальнейшем, если лунка крупная, как правило накладываются швы. Потом швы снимаются — и всё спокойно заживает.

Бывают ситуации, когда зуб находится в костной ткани и над ним есть слизистый капюшон. Его (зуб) нужно оттуда доставать. Это уже сложное удаление. Ткани над ним аккуратно иссекаются под анестезией, затем зуб удаляется. Самое неприятное, что ощущает пациент во время такой операции, это укол обезболивающего. Само удаление проходит безболезненно.

В дальнейшем, уже после окончания действия анестезии, возможны болезненные ощущения. Они длятся максимум пять—семь дней, некоторое время после этого возможен дискомфорт в области удалённого зуба. Мы назначаем обезболивающие препараты, которые полностью снимают боль. В некоторых ситуациях требуются антибиотики. И обязательно контролируем пациента: он регулярно приходит на осмотры, чтобы не было никаких неприятностей, связанных с восстановлением после удаления.

Что должно насторожить после удаления

Возможные осложнения возникают, как правило, на второй—четвёртый день после операции. Самое неприятное из них — альвеолит. Это инфицирование и воспаление лунки удалённого зуба. В полости рта у нас очень много бактерий (с точки зрения микробиологии — больше, чем во всём организме). Некоторые из них могут попасть в лунку и вызвать такие симптомы, как сильная и, если есть процесс нагноения, пульсирующая боль, неприятный запах и отёк. При появлении подобных симптомов нужно обязательно обратиться к лечащему доктору, желательно к тому, который удалял зуб. Потому что только он знает, что он делал в процессе операции, какие лекарства закладывал в лунку, соответственно, он быстрее всех сможет помочь пациенту. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 9 мифов о зубах, в которые надо перестать верить Виниры: что это такое и зачем они нужны Установка брекетов: плюсы, минусы, подводные камни Отбеливание зубов: 4 домашних средства, которые не работают

Запись «Нужно ли удалять зубы мудрости» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.