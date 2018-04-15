Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции

Подвесной унитаз, крепление которого осуществляется прямо на стену, считается относительным новшеством для России. Такие конструкции появились всего несколько лет назад, но за короткий срок успели получить широкое распространение благодаря высокой эстетичности и оригинальности. Конечно, в большинстве случаев устанавливают их в торговых центрах, офисных зданиях и иных помещениях, предназначенных для общественного пользования. Однако и в квартире, и в частном доме подобного рода конструкция будет смотреться весьма выигрышно, к тому же визуально поможет немного увеличить помещение. Сегодня предлагаем вам поговорить о том, как выбрать и установить подвесной унитаз самостоятельно.

Бытует мнение, что подвесной унитаз представляет собой ненадежную конструкцию, которая в любой момент может прийти в негодность от малейшего неловкого движения. Разумеется, это не так. В странах Европы они используются довольно давно, и зарекомендовали себя как исключительно надежные и удобные предметы сантехники. Данная конструкция рассчитана на вес до 400 кг, так как в основе ее находится массивная стальная рама, которая носит название «инсталляция». Нередко она продается отдельно от унитаза. Эта рама устанавливается непосредственно на стену; в некоторых случаях предусматриваются дополнительные крепежные элементы, фиксирующиеся на полу. Инсталляция для унитаза называется блочной, если имеет крепления только к стене, и рамной в случае наличия креплений для стены и для пола.

Стена, на которую производится установка конструкции, должна быть капитальной (несущей), выполненной из бетона или кирпича. Фиксация подвесного унитаза к раме осуществляется при помощи металлических шпилек, сверху же всё устройство закрывается фальшстеной из гипсокартона, на которую укладывается облицовочный материал. Таким образом, единственным элементом, выступающим за пределы стены, оказывается чаша унитаза, которая создает иллюзию отсутствия всяческих креплений и создает ложное ощущение ненадежности конструкции. Управление сливом обычно размещают над чашей унитаза, но вполне возможно выведение его в любое другое удобное для пользователей место. Сливной бачок и все прилагающиеся к нему коммуникации обычно размещают в нише, где спрятаны канализационные и водопроводные трубы. В ином случае приходится совершать дополнительные действия, сооружая в стене углубление, в котором будут располагаться вышеописанные элементы конструкции. Бачок для подвесных унитазов делается не из керамики, а из пластика, и имеет две точки крепления к стене и две к полу. Это позволяет установить его на любой высоте.

Монтаж подвесного унитаза считается делом непростым и трудоемким, поэтому советуем привлечь специалистов, которые справятся с поставленной задачей в сжатые сроки и гарантируют вам прочность установленной конструкции.

Так как чаша подвесного унитаза — единственный видимый элемент конструкции, то к ее выбору стоит подойти со всей ответственностью. Помимо этого, следует уделить время тщательному изучению технических характеристик данной детали в целом. Чаша может быть выполнена из фарфора, фаянса, нержавеющей стали, стекла, пластика, полимербетона. Для дома лучше всего подойдет фарфоровый или фаянсовый унитаз; его поверхность окажется гладкой и блестящей, а сам он будет вполне доступным по цене, в отличие от полимербетонного или стеклянного изделия. Палитра цветов довольно широка; она представлена множеством оттенков, начиная от классического белого и заканчивая яркими насыщенными тонами, так что подходящий вариант найдется для людей даже с самым взыскательным вкусом.

Не менее внимательно следует отнестись к выбору формы и размера чаши — они должны соответствовать общему стилю и габаритам санузла. Существуют три основных размера подвесных сантехнических приборов:

— компактный (до 540 мм);

— средний (до 600 мм);

— увеличенный (до 700 мм).

Первые прекрасно подойдут для малогабаритных квартир, где санузел нередко совмещен с ванной и имеет крайне небольшую площадь. Подвесные унитазы среднего размера наиболее распространены среди потребителей, они же считаются самыми удобными в эксплуатации. Модели увеличенных параметров могут быть использованы в просторных квартирах, также они подходят для использования людьми с ограниченными возможностями.

При выборе формы чаши стоит ориентироваться на собственный вкус, а также учитывать, что при уборке проще и удобнее мыть округлые конструкции, нежели угловатые или криволинейные. Чаши выпускаются овальной, округлой, квадратной формы, а также бывают квадратными или прямоугольными со скошенными углами.

Подвесные унитазы могут быть оборудованы смывом двух типов:

— горизонтальным;

— круговым.

В первом случае вода подается позади чаши, омывая ее со всех сторон. Круговой слив осуществляется за счет наличия в верхней части конструкции наклонных отверстий, через которые выводится вода.

Если вы намерены самостоятельно установить подвесной унитаз, то алгоритм действий выглядит следующим образом: к месту размещения инсталляции подводятся вода и сливная труба, рама крепится к стене и полу. Затем к раме ставится сливной бачок, его отводы подключаются к системе инженерных коммуникаций. На шпильки инсталляции надевается чаша и подсоединяется к основному сливу при помощи гофры, после чего бачок соединяется с чашей. Следующий этап — проверка работы системы. Для этого спускают воду и убеждаются в отсутствии течи и иных дефектов. Чаша снимается с места, проводится финальное подключение коммуникаций.

Установку подвесного унитаза можно считать завершенной. Далее следует приступать к созданию фальшстены (на которой располагают ревизионный люк и кнопку смыва), а затем к последующему нанесению отделочного материала.