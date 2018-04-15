Прозреть, чтобы увидеть правнучку

Тюменские офтальмологи вернули зрение ветерану Великой Отечественной войны, и та смогла увидеть свою правнучку.

90-летняя Валентина Моравская практически полностью ослепла 10 лет назад: ей диагностировали перезрелую стадию катаракты, а делать операцию бабушке было рискованно.

Все эти годы, несмотря на слепоту, ветеран вела достаточно активный образ жизни: она продолжала хлопотать на даче, даже каталась на коньках… Сама готовила еду: родственники сделали специальные насечки на плите, чтобы Валентина Андреевна могла знать, когда она включена.

Но недавно, после того как у нее родилась уже 6-я правнучка, женщина все же решилась лечь «под нож»:

— Согласилась на операцию, чтобы Юленьку увидеть. Думаю: вдруг буду видеть и буду счастлива, — рассказала Валентина Моравская. — Не хочу умирать слепой, так и не увидев малышку.

В итоге непреодолимое желание бабушки увидеть правнучку и умелые руки врача-офтальмолога ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» Григория Симоненко сделали практически невозможное: несмотря на запущенность патологии, операцию сделали без единого шва, и спустя 10 лет слепоты к Валентине Андреевне вернулось зрение.

Мечта ветерана сбылась: она увидела-таки 5-месячную Юлю, которая, по словам Валентины Андреевны, очень красивая.

— Похожа и на отца, и на мать, — вынесла вердикт счастливая пенсионерка, держа правнучку на руках.

* * *