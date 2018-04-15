Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Международный день культуры

Культура как целое — все, что создано человеческими умом и руками, и это все неоднозначно.

Развитие культуры идёт на пользу не только добра, но и зла — эта «та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно задушить соседа» (П. Флоренский).

Она не равна цивилизации, и может потерпеть крушение под натиском последней.

Как быть? Несмотря на обозначенную неоднозначность, становиться ПОДЛИННО культурными людьми.

А подлинная культура — это не внешний лоск. И даже не количество прочитанных книг. И не приятные всем речи. И не следование принятому этикету.

В основании подлинной культуры, по Канту, лежит осознанное принятие нравственного закона. А это значит, что культурный не сомневается в том, что жить нравственно дОлжно, что это совершенно необходимо, и вне всяких условий.

Это долженствование смягчается тем, что быть культурным, а значит — и нравственным, человеку ПОЛЕЗНО и ПРИЯТНО.

Желаю всем этой пользы и этого удовольствия — быть культурными людьми!