Лестница в доме: стандарты изготовления и установки

Лестница — это элемент, без которого не обходится почти ни один загородный дом. Она нужна для того, чтобы перейти с одного этажа на другой. Крыльцо, терраса и иные пристройки тоже обычно предполагают наличие ступеней. Очень важно создать условия для безопасного и удобного перемещения по ним, особенно если это касается спуска-подъема между этажами внутри здания. Как и многие другие объекты социально-бытового назначения, лестницы обязаны соответствовать определенным стандартам, которые прописаны в соответствующих главах СНиП. В первую очередь это касается высоты, ширины и глубины ступеней, так как они считаются базовыми параметрами для обеспечения надежного, устойчивого и не травмоопасного подъема для всех членов семьи.

Лестница, основное назначение которой — перемещение людей между этажами в доме, представляет собой сложный инженерный объект. Он должен выдерживать определенного рода нагрузки. Поэтому перед ознакомлением с нормативными требованиями к ее параметрам, необходимо представить себе всю конструкцию в целом. Основными элементами этой системы являются:

— ступени;

— стойки;

— косоуры;

— тетивы;

— больцы;

— перила.

Ступени состоят из проступи и подступенка. Проступь представляет собой горизонтальную плоскость, а подступенок — вертикальную, к тому же он соединяет ступени между собой и служит им дополнительной опорой. В качестве основных опорных элементов выступают стойки. Косоуры и тетивы — это балки, поддерживающие сами ступени и всю конструкцию снизу и с торцов. В некоторых случаях данные понятия отождествляются. Под термином больцы скрываются детали из металла, предназначенные для крепления и соединения ступеней лестницы между собой. Перила — дополнительный элемент, который устанавливается по желанию владельца. Лестница вполне может быть спроектирована без них, хотя поручни и заграждения обеспечивают определенную степень комфорта при перемещении и увеличивают общую безопасность конструкции.

Чтобы приступить к изготовлению лестницы в соответствии с нормативами, сперва нужно определиться с материалом, из которого она будет выполняться. Можно использовать различные варианты: металл, бетон, камень. Однако оптимальным сырьем считается древесина, которая выгодно отличается своей экологичностью, эстетичностью, длительным сроком эксплуатации, сравнительно малым весом и приемлемой ценой. После того как вы сделаете выбор в пользу какого-либо материала, следует выбрать тип будущей лестницы:

— маршевая лестница;

— спиральная лестница;

— криволинейная лестница.

Маршевые лестницы являются самыми распространенными и наиболее безопасными, но при этом довольно громоздкими, занимающими много места в помещении. Если дом маленький, то такая конструкция может визуально уменьшить и так небольшое пространство жилища. Лестницы этого типа состоят из нескольких пролетов, соединенных между собой специальными площадками, а каждый марш имеет определенное количество ступеней. Основное достоинство винтовых лестниц в том, что они не занимают много места, но при этом не обеспечивают должную безопасность пользователей. В центре конструкции находится вертикальная стойка, от центра которой в разные стороны расходятся расширяющиеся в сторону краев ступени. Криволинейные лестницы сложны в монтаже, так как у них почти нет прямых частей, поэтому их используют не так часто, как первые два вида.

Согласно общепринятым нормам, несущая конструкция обязана выполняться из одного материала; в случае, когда за основу берется дерево, древесина должна везде быть одной породы. Первые несколько ступеней следует разместить напротив выхода.

Следует внимательно отнестись к подготовке места под установку лестницы. Очень многое зависит от типа конструкции, ее габаритов, угла наклона. При наличии площадки менее 3 кв.м. придется довольствоваться только винтовой лестницей. Основание должно быть идеально ровным. Если наблюдаются перепады по высоте, щели, трещины, необходимо провести работы по выравниванию пола. В противном случае нагрузка будет распределяться некорректно, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции.

Согласно информации, содержащейся в нормативных документах, при конструировании лестницы обязательно нужно учитывать следующие параметры:

— высоту ступеней;

— ширину ступеней;

— угол наклона лестницы;

— ширину лестничного марша.

Оптимальной высотой ступеней, полученной путем сложных расчетов, считается высота 150-200 мм, при этом в пределах одного пролета она не может иметь расхождения более чем в 5 мм. Ширину ступеней следует делать не менее 250 мм, а лучше всего «вписать» ее в промежуток от 300 до 400 мм. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 1000 мм, а количество ступеней в одном марше — обязательно нечетным. В зависимости от длины лестницы оно может составлять от 3 до 17 ступеней. Количество самих маршей зависит от высоты и внутреннего устройства дома. Идеальным углом наклона марша считается угол в 45 градусов, который при необходимости можно уменьшить до 30-40 градусов. Высота перил предполагается не менее 850-900 мм с расстоянием между балясинами 140-210 мм.