Xiaomi анонсировала умные кроссовки Huami Amazfit Antelope Light

На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила новое умное устройство — беговые кроссовки Huami Amazfit Antelope Light. В обувь встроен чип MIJIA Smart Core 2. Он позволяет отслеживать физическую активность: пройденное расстояние, количество сделанных шагов, а также число сожжённых калорий. Однако это может делать и любой фитнес-браслет или умные часы. Но, что гораздо интереснее, кроссовки фиксируют момент контакта подошвы с землёй и просчитывают длительность каждого соприкосновения. Такие данные позволяют анализировать и, соответственно, совершенствовать вашу технику бега. Новинки доступны в размерах с 35 по 45. Мужской вариант выпускается в чёрном, оранжевом и сером цветах, женский — в чёрном, мятно-зелёном и розовом. Цена кроссовок — $31. Отправка первой партии покупателям намечена на 17 мая текущего года.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi Опрос: Как вы относитесь к продукции бренда Xiaomi? Отличные гаджеты по хорошей цене! Хорошие гаджеты, но цены для китайца великоваты Гаджеты как гаджеты, не лучше других Так себе техника, не конкурент Samsung Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark

Xiaomi Mi MIX 2s официально представлен