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Xiaomi анонсировала умные кроссовки Huami Amazfit Antelope Light
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Xiaomi анонсировала умные кроссовки Huami Amazfit Antelope Light 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила новое умное устройство — беговые кроссовки Huami Amazfit Antelope Light. В обувь встроен чип MIJIA Smart Core 2. Он позволяет отслеживать физическую активность: пройденное расстояние, количество сделанных шагов, а также число сожжённых калорий. Однако это может делать и любой фитнес-браслет или умные часы. Но, что гораздо интереснее, кроссовки фиксируют момент контакта подошвы с землёй и просчитывают длительность каждого соприкосновения. Такие данные позволяют анализировать и, соответственно, совершенствовать вашу технику бега. Новинки доступны в размерах с 35 по 45. Мужской вариант выпускается в чёрном, оранжевом и сером цветах, женский — в чёрном, мятно-зелёном и розовом. Цена кроссовок — $31. Отправка первой партии покупателям намечена на 17 мая текущего года.
Источник: Xiaomi
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