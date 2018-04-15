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В Курске пропала 17-летняя Оксана Маркова
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В Курске пропала 17-летняя Оксана Маркова 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Всех неравнодушных просят оказать содействие в поисках девушки
12 апреля 17-летняя Оксана Романовна Маркова ушла из дома. До сегодняшенго дня о местонахождении девушки ничего неизвестно.
Особая примета: татуировка на правом плече.
Оксана худощавого телосложения, рост — 165 сантиметров, волосы русые ниже плеч, глаза — голубые. Была одета в светло-бежевую куртку, джинсы камуфляжной расцветки, голубой свитер, чёрные туфли. С собой был рюкзак из плащёвки.
Всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о её местонахождении просят сообщить по телефонам 8 800 700 5452 или 02, 102 (полиция). Добровольцы отряда «Лиза Алерт» просят неравнодушных курян откликнуться, присоединиться к поискам и помочь в распространении информации.
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