В Курске пропала 17-летняя Оксана Маркова

Всех неравнодушных просят оказать содействие в поисках девушки

12 апреля 17-летняя Оксана Романовна Маркова ушла из дома. До сегодняшенго дня о местонахождении девушки ничего неизвестно.

Особая примета: татуировка на правом плече.

Оксана худощавого телосложения, рост — 165 сантиметров, волосы русые ниже плеч, глаза — голубые. Была одета в светло-бежевую куртку, джинсы камуфляжной расцветки, голубой свитер, чёрные туфли. С собой был рюкзак из плащёвки.

Всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о её местонахождении просят сообщить по телефонам 8 800 700 5452 или 02, 102 (полиция). Добровольцы отряда «Лиза Алерт» просят неравнодушных курян откликнуться, присоединиться к поискам и помочь в распространении информации.