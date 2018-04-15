«Продуктовый набор Судного дня» всполошил россиян

В минувшие выходные с языка у всех не сходил лишь один сюжет — скромный по сути «потребительский» экстрим под названием «Продуктовый набор Судного дня», показанный каналом «Россия 24» на прошлой неделе и просто «порвавший» сознание россиян.

Ей-богу, после этого сюжета разговоры о том, что телевидение больше не «наше все» и аудитория на него уже не реагирует, стоит признать абсолютно несостоятельными. Часть аудитории, во всяком случае, реагирует, да еще как! Впрочем, это не удивительно: в мире и правда неспокойно, любой искорки достаточно, чтобы полыхнуло. Казалось бы, во избежание массовой истерии лучше рецепт правильного заваривания корня валерианы напомнить, чем подначивать и без того возбужденное общество. Однако коллеги с канала выпустили сюжет, возбудивший общество до крайности.. Думаю, что на подобный эффект на канале никто, конечно, не рассчитывал, просто скреативили актуальную штуковину — что взять с собой в бомбоубежище, если начнется война. Но вышел — чистый хайп.

Формально придраться не к чему: граждан призвали не поддаваться паническим настроениям, объяснили даже, что паника царит вовсе не у нас, а в США, где после избрания Трампа возрос спрос на частные бомбоубежища, и высмеяли посты пользователей, которые раздувают истерию по поводу «начала третьей мировой войны». То есть все реверансы были соблюдены, однако на них мало кто обратил внимание — суть сюжета застила глаза. И, конечно, надо понимать степень тревожности населения, чтобы просчитать заранее — ни про Трампа, ни про что другое услышано не было, не был зрителями воспринят и скепсис журналистов. Услышаны были лишь призывы не покупать гречку, а брать с собой рис, ибо у него срок годности выше. «Продуктовый набор Судного дня» стал «фишкой» на несколько дней! Итак, рис, выходит, берем, овсянку тоже, крупы и консервы, масло оливковое… А вот гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не надо — у них небольшой срок годности… Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится также йод — в виде таблеток или спиртового раствора. Для обеззараживания помещений и различных предметов рекомендуется прихватить с собой несколько литров хлорки…

Озвучил список (абсолютно правильный!) Евгений Тишковец — всем известный и многими искренне любимый обаятельный военный метеоролог. Исполнил требуемое, а оказался — без вины виноватым, ибо аудитория привыкла ему верить. Мы сами знаем: сказал Тишковец, что будет дождь, — вон уже и закапало, сказал — низкое давление, оно низким и будет, и о том, что тепло у нас начнется не раньше начала апреля Евгений сообщил нам еще перед 23 февраля. Так что имидж у него во всех смыслах слова положительный, человек он до крайности симпатичный, да еще и лицо медийное. Соответственно, все прочее, что было сказано в сюжете, осталось в сознании масс «за кадром», а раздули истерию на советах Тишковца — запасаться и готовить продукты для бомбоубежищ. Подбавил накала и эксперт по выживанию в экстремальных ситуациях Эдуард Халилов — сам тревожный, как сон параноика…

Вот так сюжет по ТВ и «сделал» теленеделю. О том, что ТВ «работает», убедилась лично: в нашем «дворовом» магазине начисто смели все нужные продукты — из перечисленных. Хотела сделать домашним плов, а не вышло: риса — нет, у него же срок годности восемь лет!

Эта история напомнила об ответственности журналистов за состояние общества — кто бы что ни говорил, она не снижается, а растет. Особенно в непростые моменты жизни общества, такие, как сейчас. Ну а еще она напомнила о том, как несложно и иногда невольно делается «хайп» ни на чем. Горько, что так, но всем нам наука.

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