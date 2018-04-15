Как выполнить отделку оконных откосов своими руками

Когда приходит время проводить ремонт и менять старые окна на новые, владельцы жилья, как правило, выбирают современные варианты, выполненные из пластика. Они надежно защищают квартиру от посторонних шумов, удерживают тепло внутри помещений и при этом смотрятся скромно, стильно, аккуратно. Однако общее впечатление может испортить оставшаяся после демонтажа полоса шириной от 50 до 150 мм, проходящая по всему периметру окна с внутренней стороны. Именуется она откосом, и обязательно нуждается в дальнейшей обработке. О том, как лучше всего выполнить отделку оконных откосов своими руками, вы сможете узнать из нашей статьи.

Оконные откосы есть не только внутри помещения, но и снаружи. Внешние откосы играют не менее важную роль, хотя зачастую о них забывают из-за того, что они не бросаются в глаза. Однако стоит помнить о том, что наружные откосы защищают монтажную пену от разрушительного воздействия окружающей среды, помогая предотвратить ухудшение звуко— и теплоизоляции, возникающее из-за постепенного «отхождения» окна от проема. Если своевременно не уделить внешним откосам должного внимания, в итоге может возникнуть необходимость полной замены окна. Отделка внутренних откосов считается финальной операцией во время замены окон. Она может выполняться несколькими способами:

— с предварительным оштукатуриванием поверхности;

— с использованием каркасной основы;

— при помощи установки пластиковых откосов.

Оштукатуривание и окраска откосов

Данный вид отделочных работ весьма распространен среди домашних мастеров, так как себестоимость его невысока, и он не требует больших трудозатрат от исполнителя. Вдобавок ко всему, именно этот способ позволяет устранить практически любые дефекты, имеющиеся на плоскости, даже если ими являются довольно крупные трещины, щели или сколы. Применяется оштукатуривание как по отношению к внутренним, так и ко внешним откосам. Обработанная поверхность становится ровной и прочной; ее смело можно использовать впоследствии в качестве основания под отделку любыми декоративными материалами. Из недостатков данного способа следует отметить низкие теплоизоляционные свойства штукатурки и довольно длительный период времени, требующийся для полного ее высыхания.

Для проведения работ вам понадобится предварительно очистить всю поверхность вокруг стеклопакета, удалить грязь, пыль, имеющиеся пятна. Всё время, пока будет происходить производственный процесс, окна следует держать закрытыми. Для лучшего впитывания и закрепления раствора швы откосов и углов следует расширить примерно на 8-12 мм. После этого нужно взять сухую готовую смесь на основе гипса или цемента и развести ее водой согласно инструкции на упаковке. Сначала штукатурят стены, прилегающие к окну, затем принимаются за откосы. Раствор наносят толщиной не более 5-7 мм за один раз. Разравнивают его снизу вверх, соблюдая направление движения из стороны в сторону. После полного высыхания первого слоя смеси можно наносить второй слой. Следующий этап работ — нанесение грунтовки, а затем накрывочного слоя штукатурки, который затирается, шлифуется и при желании окрашивается.

Отделка откосов гипсокартоном на каркасной основе

При выборе этого способа приобретают влагостойкие листы гипсокартона, которые крепятся на каркасную основу, сделанную из металлического профиля или деревянных реек. Рейки или профиль, нарезанные в соответствии с размерами имеющихся откосов, выставляются в одной плоскости и под одним градусом, внутрь плотным слоем укладывают теплоизоляционные материалы. Гипсокартонные плиты также нарезаются по заданным размерам при помощи специального ножа. Откос собирается с верхней панели. После полной сборки конструкции ее нужно сначала зашпатлевать тонким слоем, а затем зашлифовать. Покраску гипсокартона можно выполнить акриловой или масляной краской.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы считаются универсальными. На это имеется несколько причин:

— срок службы таких откосов составляет от 15 до 20 лет;

— установку можно проводить в день монтажа новых окон;

— откосы из ПВХ не требуют проведения дополнительных работ в виде окрашивания;

— они обладают прочностью, надежностью, влагостойкостью, не меняют цвет с течением времени;

— они просты в уходе.

ПВХ-откосы представлены на рынке в виде сэндвич-панелей и стеновых панелей из пластика. Первые выполнены из двух листов пластика, между которыми располагается прослойка полистирола (экструдированного или вспененного). Так как внутри сэндвич-панелей имеется теплоизоляция, то сами откосы можно не утеплять. Устанавливать их рекомендуется одновременно с подоконниками, производя фиксацию торцов панелей при помощи дюбелей к основанию откосов. После этого ставятся крепежные элементы и декоративные уголки из пластика. Все имеющиеся стыковочные швы между сэндвич-панелями и иными поверхностями следует обработать нейтральным герметиком. Допускается также использование клеевого состава на основе ПВХ.

Стеновые панели монтируются при глубине откосов не более 250 мм. Они выпускаются в виде белых или цветных пустотелых панелей из пластика, внутри которых располагаются ребра жесткости. Стоят они несколько дешевле сэндвич-панелей и требуют обязательного утепления. Места стыков стеновых панелей закрываются декоративным уголком.