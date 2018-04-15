Любовь Толкалина эротично рассказала про Ленина 

Любовь Толкалина отдыхает с дочерью в Италии. Они не сидят на месте, а постоянно ездят по стране, осматривают достопримечательности. Путешественницы уже побывали в Неаполе, Салермо, посмотрели на Храм Посейдона в Пестуме и знаменитый вулкан Везувий, попробовали самую вкусную пиццу в Италии и оценили, как делают моцареллу на буйволиной ферме. Обо всем этом актриса рассказала в своем микроблоге.
Очередным местом для посещения стал Капри, где жили Горький и Ленин. Пока они плыли до острова, успели записать небольшой видеоролик, который поразил своей смелостью поклонников Толкалиной. Актриса стоит на палубе яхты, ветер играет с ее волосами и платьем, поднимая подол выше некуда. «А есть ли вообще на Любе белье?», — задаются вопросом пользователи Сети. При этом сама артистка в подписи к видео рассуждает о деятелях революции.
«Среди полутора десятков пассажиров, которые находились 23 апреля 1908 года на борту небольшого судна Principessa Mafalda, плывшего из Неаполя на остров Капри, особой элегантностью отличались двое иностранцев. Одним из них был отправившийся на поиски поэтического вдохновения Райнер Мария Рильке, а вторым — русский революционер Владимир Ленин», — провела исторический экскурс Толкалина. — «Если бы Ленин не отправился на Капри, история XX века могла бы пойти совершенно иначе. В небольшом порту гостя ждал Максим Горький со своей второй женой — красавицей-актрисой Марией Андреевой (мне когда-то предлагали ее играть)… И я на Капри еще и поэтому мечтала попасть».