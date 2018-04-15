Любовь Толкалина эротично рассказала про Ленина

Любовь Толкалина отдыхает с дочерью в Италии. Они не сидят на месте, а постоянно ездят по стране, осматривают достопримечательности. Путешественницы уже побывали в Неаполе, Салермо, посмотрели на Храм Посейдона в Пестуме и знаменитый вулкан Везувий, попробовали самую вкусную пиццу в Италии и оценили, как делают моцареллу на буйволиной ферме. Обо всем этом актриса рассказала в своем микроблоге.

Очередным местом для посещения стал Капри, где жили Горький и Ленин. Пока они плыли до острова, успели записать небольшой видеоролик, который поразил своей смелостью поклонников Толкалиной. Актриса стоит на палубе яхты, ветер играет с ее волосами и платьем, поднимая подол выше некуда. «А есть ли вообще на Любе белье?», — задаются вопросом пользователи Сети. При этом сама артистка в подписи к видео рассуждает о деятелях революции.