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Хайди Клум застали топлес
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Хайди Клум застали топлес 

Russianshowbiz.info 49 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Прошло немного времени с тех пор, как 44-летняя модель рассталась со своим избранником Вито Шнабелем. Несмотря на это, сердце Клум уже занято новым 28-летним бойфрендом. Паре настолько хорошо вместе, что Хайди даже позволяет себе отдыхать топлес и пропускать по стаканчику вина, загорая на шезлонге рядом с возлюбленным.
Супермодель выбрала один и морских курортов в Мексике, Кабо Сан Лукас, для романтического отдыха с новым избранником — рокером Томом Каулицем, известным многим по группе «Tokio Hotel». Видимо, Хайди покорила музыканта своей раскрепощенностью.
Судя по многочисленным снимкам, сделанным папарацци, женщина не только загорает топлес. В таком виде она свободно расхаживает по территории частной виллы, делает селфи и развлекается. Об отношениях Клум и Каулица стало известно недавно, когда в сеть попали фотографии из закулисья популярного шоу «Америка ищет таланты».
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