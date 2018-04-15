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6 ошибок при уходе за домашними растениями
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6 ошибок при уходе за домашними растениями 

Roomble.com 48 минут назад
Фото: Roomble.com
Комнатные растения есть в доме практически у каждого. И если это не эрзац герани или фиалок в виде плесени на вашем позавчерашнем чае или мха с северной стороны вашего трюмо, то эта статья для вас.
Каждому своё
Как известно, у каждого растения своё место под солнцем: аглаонема, например, не выносит прямых солнечных лучей; аспидистра — «чугунное» растение, которому не страшны ни грязный воздух, ни редкий полив; а вот потус, или «чёртов плющ», терпеть не может сквозняков и предпочитает расти в подвесных горшках у стены. Перечень условий для комфортного обитания у каждого растения свой, особенный. Поэтому внимательно изучите потребности каждого представителя флоры в вашем доме.
Батарея — враг растений
Среди комнатных растений нет таких, которые бы любили находиться над батареей или в непосредственной близости от неё. Разве что только кактусы и фикусы (но широколиственные фикусы, например, жары также не выносят). И как бы вы активно ни поливали их, не думая о водопроводных счётчиках, тепло радиатора их высушит, и рано или поздно цветы завянут.
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Вода — это жизнь
Не забывайте не только поливать свои комнатные растения, но и увлажнять их листья и стебли, с помощью пульверизатора например. Ведь в вашей квартире вряд ли пойдёт дождь, а влага нужна как корневой системе, так и наружной части растений. Проделывать такие водные процедуры рекомендуется раз в неделю.
Много — не значит хорошо
Поливать цветы, конечно, хорошо и правильно. Но у каждого растения есть период в жизни (как правило это зима), когда оно «впадает в спячку» и не растёт. Вот именно в такие периоды обильный и частый полив может загубить вашу гортензию.
Не идите против природы / не играйте в друида
Некоторым растениям, таким как азалии, цикламены, хризантемы и герберы, предначертано матушкой-природой цвести приблизительно раз в год. Вы, безусловно, можете поиграть в друида и опрыскать ваших «питомцев» всякими химикатами — их на прилавках цветочных лавок в достатке, но мы в редакции Roomble.com против «стероидных» экспериментов с живой природой.
Выбирайте воду правильно
Вы купили своему фикусу новый керамический горшок, а на нём уже после первого полива остался белый налёт? Всё дело в избытке минеральных веществ, которые делают воду жёсткой. Поливайте ваши цветы «глюкозной» или кипячёной (только не горячей) водой. Для полива также можно использовать аквариумную воду (только с рыбками поаккуратнее).
Теперь вашим знаниям может позавидовать любой садовод-любитель (который не читает Roomble.com, естественно). Любите свои домашние растения и не обделяйте их вниманием.
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