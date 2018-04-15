Самые милые детеныши животных

Что может поднять настроение лучше, чем эти замечательные малыши? Они же такие милые, забавные и обаятельные! Надеемся, что зверушки из нашей подборки подарят вам радость и ощущение тепла и уюта. Более того, учеными доказано, что при просмотре детских образов у человека повышается настроение, что положительно сказывается на его способности концентрироваться и продуктивности. Так что давайте начнем настраиваться на день и получать свою порцию позитива! Крошка-бурундук

Детеныши скунса

Лисенок

Детеныш карликового осла

Черепашка

Маленький морской котик

Хрюшки

Суслики

Олененок

Детеныш енота

Хамелеончик

Утконос

Щеночки

Бегемотик

Новорожденный хомячок