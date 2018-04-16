После укуса домашней собаки мужчине ампутировали пальцы, ноги и нос

Житель Северо-Западной Англии, 50-летний Жако Нель, лишился ног и части лица после игры со своей собакой. Как отметил мужчина, его пес немного повредил руку в процессе игры, что впоследствии спровоцировало весьма серьезную инфекцию. Жако Нель, проживающий на территории Манчестера, играл со своей собакой во дворе, во время чего она немного прокусила ему палец на руке. Мужчина лишь промыл с водой и мылом крошечную рану, а потом и вовсе перестал о ней думать, поскольку она не показалась ему опасной. Спустя две недели потерпевший обнаружил у себя симптомы, которые походили на грипп: его знобило, мышцы болели, а температура оставалась стабильно высокой. Нель решил привести себя в порядок дома и никуда не обратился за помощью, но на утро следующего дня он попросту не смог подняться с постели. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, а прибывшие медики выявили на его коже вызывающее подозрения пятно. Жако Нель был в срочном порядке доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому, чтобы организм направлял все силы только на борьбу с заболеванием. Таким образом врачам удалось спасти жизнь мужчине, но он лишился ног и части лица. Дело в том, что в реанимации у него весьма стремительно развилась гангрена, которая поразила ноги, пальцы, часть носа и губы. Медики выяснили, что сепсис был вызван болезнетворными бактериями, которые находились в слюне его собаки. Жако Нель с трудом принял решение усыпить спаниеля, поскольку он был опасен для окружающих. Сам потерпевший учится жить заново, он уже умеет ходить на протезах, однако к новому лицу он все еще не привык.