«Как бегать с таким бюстом?»: Анастасия Квитко озадачила снимком из спортзала

Русская Ким Кардашьян , модель с аппетитными формами Анастасия Квитко напомнила поклонникам, что посещает спортзал. Однако ее вспотевший вид на фоне беговых дорожек вызвал множество вопросов у пользователей сети.

Необычная модель Анастасия Квитко гордится своими выдающимися формами и радует мировую общественность постоянной демонстрацией своей сногсшибательной фигуры. И хотя показывать пышные формы звезда готова в любое время при любых условиях, поклонники зачастую задаются вопросом, каково это, жить с такими формами. Поистине огромный бюст Анастасии часто пугает пользователей сети, которые недоумевают, какая мистическая сила может держать на таких формах верх от купальника. Впрочем, звезда уж точно не переживает относительно размеров своей груди и за пределами фотокамер ведет обычный образ жизни, выделяя время и на поход в спортзал.

На днях, порядком утомившись от занятий на тренажерах, Квитко решила сама сфотографировать себя в зеркале, разумеется, встав при этом так, чтобы ее прославленная попа и внушительный бюст казались как можно больше. Получившаяся картина, в самом деле, впечатлила публику сети, однако совсем по другому поводу.

Подписчиков модели в который раз поразили объемные формы Анастасии, но в сочетании с беговой дорожкой на заднем плане пытливые умы пользователей сети стал занимать один простой вопрос — как же Квитко удается бегать с таким бюстом? «Неужели вы бегали на дорожке? Я с моим-то размером там как на пытках, а с вашим бюстом там как? „Ого! Я думала, с такими формами можно только аккуратно ходить, да и то чуть-чуть“ „Для меня открытие, что вы посещаете спортзал. Не представляю вас на беговой дорожке, ваш бюст наверняка страшно тяжелый“ „Кто бы мог подумать. Вы вся мокрая от пота! Ну ладно ягодицы, положим там мышца, но отчего грудь ваша не худеет от таких тренировок? Да и вообще, как вы с ней бегаете-то?“

К слову, фигура Квитко довольно непропорциональна, и можно смело заявить, что даже знаменитая Ким Кардашьян уступает размерами нашей российской диве. Не удивительно, что пышнотелой модели приходится аккуратно подбирать свой гардероб, с чем у нее иногда все же случаются осечки. Так, Анастасия примерила купальник, лиф которого оказался ей слишком мал. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!