Что известно о женихе Юлии Скрипаль Степане Викееве

«Дело Скрипалей» обрастает все новыми подробностями и становится все более запутанным.

Какое-то время назад в прессе уже звучали намеки на возможность причастности к отравлению девушки и ее отца, экс-разведчика России Сергея Скрипаля , семьи ее жениха: якобы мама жениха Юлия была против их брака. Однако эта информация постепенно «потеряла актуальность», пока не всплыла вновь, на этот раз «с легкой руки» британского издания «The Mirror». В конце прошлой недели издание опубликовало информацию о том, что некий источник, якобы имеющий контакт в том числе с Юлией Скрипаль, заявил, что девушку и ее отца действительно мог отравить молодой человек, с которым она проживала вместе с 2013 года. Говорят, у Степана Викеева (так зовут молодого человека) и Юлии дело шло к свадьбе, против которой якобы была категорически настроена мама Степана. По некоторым данным, пришедшая в себя Юлия пыталась выйти на связь с женихом, но он не отвечает на звонки и вообще, как говорится, «ушел на дно».

Правда все это или нет, мы пока не знаем — слишком много тумана в «деле Скрипалей». Но что известно о загадочном молодом человеке — решили сообщить.

Молодому человеку 30 лет, он экономист с дипломом Государственного университета управления. Четыре года назад, в 2014 году, он защитил диссертацию в МГУ им. Ломоносова на кафедре экономической социологии и маркетинга социологического факультета по теме «Перспективы развития рынка бизнес-образования». Научные труды кандидата экономических наук доступны в электронной версии (журнал издательства Notabene). Во всяком случае, статья о целях социальных инвестиций подписана там его именем.

Степан Викеев пишет стихи. Его страничка на Стихи.ru с подзаголовком «Избитые стенания псевдо-поэта с высоким самомнением» изобилует лирическими стихами в основном 2005-2007 года. Среди них есть, например, стихи с такими названиями, как «Порой томимы в безысходности молчанья», «Боюсь Себя», «Под нежностью бескрайних паств».

Вот его стихотворение «Мой мир», написанное, правда, одиннадцать лет назад.

Кто хотел погрузиться в мой мир? Я туда никого не пускаю… Миллиарды забытых могил Все блаженны и все отдыхают. Кто хотел погрузиться в мой мир? Ведь и мне туда вход не заказан. Лишь один козлоногий сатир… Он покажет дорогу мне к лазу? Он со мной погрузится в мой мир? Почему туда лаз, а не двери? Он меня пригласит на свой пир Соки нимф будем пить мы как звери. Возбудившись от этих утех, Как ни в чем не бывало, беспечно, Я опять воспою смертный грех, Заблевав соком нимф лаз навечно. В есть и вот такое стихотворение, написанное давно, но пробирающее до мурашек. Оно называется «Я болен». Я болен. Врачи не стремяться помочь. Все в мире моем безмятежном Осталось страдать… И апрельская ночь Мне вены все режет и режет. Я болен. Мой друг наблюдает войну В моем помутнённом сознанье. Нет силы кричать… Я с ума не сойду. Меня утомляет незнанье. Я болен. Меня приручает обман. Меня изнутри убивают. Я должен страдать? Я смотрю на экран… Там ценность души исчезает. Я болен. Да я изменился совсем… Прошли одержимые ночи. Хозяин я? — Раб! Говорит мне мой тлен. Нет силы, нет воли, нет мочи… Есть также рецензии на работы Степана; одно из стихотворений гражданской лирики поэта «Не патриот страны я, не герой» получила жесткую рецензию «Yea! Ну и сволочь же ты! Не гражданин, понимаешь!» от некоего рецензента Игоря Нехлюда. В раскритикованном стихотворении есть, например, такие строки:

Не патриот страны я, не герой. Я патриот себя, своей души. И у меня есть свой устав… Он мой! Ему я и готов всю жизнь служить…

Надо отметить, что Степан на рецензии, написанные корректно, реагировал вежливо и с замечаниями соглашался («Степан, прочитал с большим интересом. Тема греха никогда не оставляла равнодушным. Постепенно прихожу к тому, что абсолютного греза нет — все в нашем мире относительно… Удачи и любви!» Руслан Алов, 02.11.2005. «Согласен, все в нашем мире — относительно. Спасибо за рецензию. Удачи и вдохновений». Степан Викеев, 05.11.2005).

Отец Степана Владимира — реставратор, восстанавливал храмы, в том числе в Подольске. Мама Татьяна действительно имеет отношение к силовым структурам: десять лет назад возглавляла госучреждение, с 2014 года — глава НПО «Институт современных проблем безопасности», учрежденное « Норильским никелем ». По некоторым данным, там же работал и Степан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: Юлия Скрипаль указала имя человека, который мог отравить ее и бывшего российского разведчика

Создатель «Новичка» сравнил отравление Скрипалей со штурмом «Норд-Оста»