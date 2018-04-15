«Как мама и сын»: Стеша Маликова выглядит гораздо старше своего возлюбленного

Редкий общий снимок наследницы композитора Дмитрия Маликова со своим избранников привлек россиян, а все потому, что 18-летняя Стефания рядом с 19-летним возлюбленным больше похожа на мать, чем на спутницу жизни.

Время быстро летит и вот когда-то столь юного композитора Дмитрия Маликова не узнать — голова артиста уже покрылась сединой. Однако его старшая дочь Стефания, напротив, вошла в пору цветения, ведь ей исполнилось целых 18 лет. Однако несмотря на столь юный и нежный возраст, девушка предпочитает выглядеть старше и подбирает себе наряды под стать дамам бальзаковского возраста, удивляя поклонников такими вкусовыми пристрастиями.

Любопытно, что, будучи знаменитой едва ли не с рождения, Стефания не стремится афишировать каждый свой шаг, предпочитая скрывать подробности личной жизни. Однако ее роман с сыном миллиардера, 19-летним Леонидом Груздевым , не является тайной, а потому на днях Маликова решила порадовать поклонников совместным снимком со своим избранником. И тут-то зрелый стиль и подвел Стефанию, состарив ее рядом с молодым человеком, одетым, как подросток.

Рядом с такой взрослой Стефанией Леонид показался многим поклонникам едва ли не школьником, в то время как одетая в классические наряды Стеша очень органично вписалась в роль его матери. «Стеша выглядит старше своего возраста, а ее парень моложаво» «Как мама и сын!» «А эта девушка выглядит далеко от порога совершеннолетия — очень взрослой» «Стеш, не делай мамины процедуры, будь 18-летней» «Стеша девушка серьезная, это и делает её старше. А мальчик выглядит лет на 16» «Ухоженная, но не 18, а 30 Стеше тут. А он совсем сопливый» «Стиль одежды и аксессуары совсем не подходят 18 летней девушке. Смотритесь как мама и сын на прогулке»

Однако у Стефании собственный взгляд на свою внешность и не так давно девушка призналась, что часто кажется себе еще совсем юной. Впрочем, ее убеждения лишь насмешили пользователей сети. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!