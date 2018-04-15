Самые красивые девушки New Star Camp 2018

Сноуборд, горы и много-много красных купальников!

Quicksilver New Star Camp отгремел так, что мало не показалось никому. Хотя нет, мы хотим ещё, ведь это было прости грандиозно. Говорят, что крутость вечеринки определяется количеством красивых девушек присутствующих на ней. На фестивале их было очень много! Яркие купальники, красивые наряды и самые красивые девушки и кемпа.

Фестиваль был просто пропитан любовью. Она витала в воздухе, была в каждом его участнике и каждом мероприятие.

Хорошая погода позволяла участницам фестиваля показывать свои купальники. Сочи, солнце, почему бы и нет?

На склонах Красной Поляны было очень жарко. Так жарко, что из одежды стоило оставить только шапку, очки и топик.

Ничего лишнего — горы, снег и красивая девушка. Quicksilver New Star Camp — место, где хочется показать себя.

В культовом фильме «Матрица» нельзя было оторвать взгляд от «девушки в красном», и тут та же самая ситуация — видео ставим на повтор и наслаждаемся.

Ещё одна любительница красного на склонах Сочи. На Quicksilver New Star Camp просто максимальная концентрация красоток в красных купальниках.

Девушка ставит перед собой серьёзные цели — пока не научится кататься хорошо на борде, никаких фото в купальнике. Инструкторы всего мира — срочно научите, нам нужны эти фотки!

В перерывах между катанием и улётными вечеринками, можно просто позагорать, понежиться на солнышке и сфотографироваться на фоне гор.

Выгнутая спинка и грация, как у лебедя — именно так выглядят участницы фестиваля.

На Quicksilver New Star Camp не обязательно «выгуливать» свой купальник на горе. Луше применить его по назначению.

Яркий цвет спелого банана — залог успеха и внимания. На фестиваль приезжают красотки со всей России.

Красиво отдыхать — это искусство, и в Сочи вас ему обязательно научат все участники фестиваля.

Яркая розовая пачка. Сноуборд — это балет на склоне, согласны?

Что может быть лучше девушки в купальнике на Quicksilver New Star Camp? Только две девушки!

Такой шалости позавидовал бы сам Гарри Потер, а ведь он настоящий волшебник.

А вот так 1200 устанавливали рекорд Гиннеса по спуску в купальниках с горы. Такое зрелище трудно пропустить, говорят на следующем фестивале, который станет юбилейным — этот рекорд будет побит.

На фестивале каждое утро проходили групповые занятия по йоге. Ведь тут собираются не только любители самых разных активных видов спорта, но и люди, понимающие в релаксации.

Очень яркие купальнике — это один из трендов каждого кэмпа, даже настоящая традиция. Ну как же без классики?

Кто-то заезжал всего на один день, между Римом и Москвой, но впечатлений хватало на неделю вперёд, ведь каждый день на фестивале наполнен яркими событиями. Теперь нам только остаётся ждать следующего, юбилейного фестиваля.