«Без бриллиантов не садилась за стол»: Тина Канделаки рассказала о бабушке

42-летняя телезвезда Тина Канделаки не только успешная, но и красивая женщина. На днях она разоткровенничалась и рассказала о том, что эффектной была и ее бабушка. Знаменитость даже поставила ее в пример подписчицам, ведь та любила за собой ухаживать, чем вызывала восторг окружающих.

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поделилась размышлениями о женщинах. Она отметила, что на нее, как на интервьюера, повлияли многие коллеги, среди которых Дмитрий Дибров . Однажды они разговаривали и ей показалось примечательным, когда собеседник вдруг сказал, что в женщине главное — личность, потому посоветовал ей «не особо заботиться о всяких побрякушках». Звезда имеет противоположное мнение на этот счет: «У меня в этом смысле есть контраргумент — пример моей бабушки Марии. Она была главной модницей и красавицей Тбилиси, а там уж, поверьте, конкуренция очень высокая! Так вот, она никогда не садилась за стол без своих бриллиантов. А уж личностью была такой, что нам всем по женской линии от ее характера перепало, дай Боже».

По словам Тины, она не сразу поняла, почему родственница была «при параде» все время — утром, днем и вечером. С возрастом Канделаки начала интересоваться, в чем причина ежедневной и столь тщательной заботы о внешности: «Она произнесла сакраментальную фразу: „Никогда не знаешь, в какой момент тебя заметят“. Надо ли говорить, что бабушка прожила в браке с единственным мужчиной, моим дедушкой, более 50 лет? Мне кажется, это хорошее правило для всех женщин. Что думаете?»

Мнения подписчиков достойной наследницы женщины разделились. Если большая часть осыпала Тину Канделаки комплиментами, то были и те, кто не считает нужным «лезть из кожи вон» ради мужского внимания: «Очень интересно было бы взглянуть на фото бабушки». «Полностью согласна! Женщина всегда должна следить за собой и не допускать неопрятности, будь то дома, или на публике. Твой внешний вид — это, прежде всего, уважение к окружающим». «Не вижу смысла так стараться ради других, я по настроению ухаживают за собой, иногда красоту навожу, иногда — нет».

«Ага, у вас и конкуренция выше всех, и личности, и красота, и уж, конечно, характер». «Тоже за стол без своих бриллиантов не сажусь. Отличное правило!» «Как люблю таких бабушек послушать… Возможно, бриллианты за стол — это перебор. Но вот замечать восхищенные взгляды прохожих, мужчин… Это все равно, что все время быть в тонусе». Тина Канделаки также тщательно ухаживает за своей внешностью, как и ее родственница. Чтобы выглядеть максимально эффектно, она всегда делает макияж и надевает украшения, к которым неравнодушна. Теледива ради фигуры много занимается спортом, всегда стильно одевается и постоянно работает над самосовершенствованием, чтобы быть интересной мужу и окружающим.

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