«Очень расстроилась»: Екатерина Волкова отреагировала на критику своей внешности

Мало кто может похвастаться тем, что стал красивее с возрастом. Людям свойственно меняться со временем, но знаменитостей привыкли рассматривать буквально «под лупой». 44-летняя актриса Екатерина Волкова обиделась на то, что подписчики вместо хвалебных отзывов к ее недавним снимкам раскритиковали ее внешность, причем мало кто из недоброжелателей выражал свои мнения корректно.

На днях звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова опубликовала две фотографии в стиле «до и после нанесения макияжа». Естественно, как и большая часть женщин, знаменитость более эффектно выглядела с косметикой на лице. Но даже с ней ее назвали заметно постаревшей. Злые языки допускали оскорбления в адрес артистки, указывая на возрастные изменения. Екатерина не могла остаться равнодушной и отреагировала на критику своей внешности. Ее обидело то, как сильно на нее напали пользователи Инстаграма, ведь она не считает, что заслужила такую порцию негатива в свой адрес: «Прочитала комментарии к прошлому посту. И очень расстроилась. Не потому, что некоторые комментаторы не выбирали выражений, оценивая мою внешность (я такая, какая есть), а потому, какую цель они преследовали. Не понимаю и не смогу понять, зачем люди пишут гадости. Зачем оскорбляют и пишут в третьем лице о хозяине аккаунта. И ответа тут два. Либо у них нет мозгов (и это, прежде всего, недостаток воспитания или лютые комплексы из-за закрытых аккаунтов). Либо сердца. И не знала, что без того или другого можно как-то прожить».

Волкова акцентировала внимание на то, что дело не в необходимости подхалимства. Актриса подчеркнула, что читает все, что ей пишут, и ценит добрые комментарии и конструктивную критику, целью которой «не является желчь и выгул ваших демонов»: «Как говорит один мудрец, в темные времена отчетливо видно светлых людей. Спасибо светлым людям, которые приходят ко мне с добром». В сети обсуждают слова артистки: «Всегда в хорошем будет капелька дегтя, не обращайте на них внимания». «Оставайтесь такой же красивой, естественной, настоящей! Каждый человек делится тем, чего у него много! Вы — добротой, любовью, красотой…» «Нельзя обижаться на мнения, они могут быть разными». «Это завистливые люди со скучной жизнью, их можно только пожалеть».

«Вы очень красивая, а на этих злобных людей не обращайте внимания, им еще это все сочтется». «Прекрасна в любом образе! Не слушайте тех, кто о вас говорит гадости». «Не стоит расстраиваться, вы и красивая и хорошая актриса. Ну, а завистники есть всегда». «Те, кто пишут комментарии, полные зла, просто завидуют вам». А критиканы всегда находят повод обсудить Екатерину Волкову в негативном ключе. Недавно им не понравился автопортрет на шкафу селебрити, увидев который недоброжелатели упрекнули ее в самолюбовании и высокомерии.

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