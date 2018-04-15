Бали или Вьетнам? Плюсы и минусы «побега» тюменок в Азию

В свое время я грезила идеей сбежать. Ну, тогда я называла это по-другому: отправиться в путешествие. Период был такой — переломный, что ли. Уже не студентка, но еще не сформировавшаяся личность, которая обладала бы финансовой независимостью. Кто я? Что я? Зачем я? И прочие вопросы о смысле жизни и своем предназначении.

И вот когда взгляды более-менее устоялись, да и место под солнцем вроде бы нашлось, я связалась с тюменкой, которая махнула рукой на скучную жизнь в «лучшем городе Земли» и укатила во… Вьетнам. А потом — по цепочке — удалось выйти на еще одну тюменскую красавицу, которая уже традиционно зимует на Бали. И мировоззрение пошатнулось, и «укоренившихся взглядов» как будто не стало.

В целом, достаточное количество тюменцев или тюменок уезжают — временно или навсегда — в чужие страны. Одни предпочитают Европу (знакомые живут в Испании, Италии, Чехии), другие — Азию (те самые Бали и Вьетнам). Ну, а кто-то нежится в лучах бразильского солнца. На вкус и цвет, как говорится.

Две тюменки, о которых я писала ранее, называют вполне обычные причины для переезда:

работа, которая не приносит радости;

незнание, что делать дальше и кто ты по жизни;

пустота в личной жизни (отсутствие любви);

холод (и частые болезни в зимний период года).

Что мы видим: тюменцев в Тюмени не устраивает одиночество (но Тюмень здесь, разумеется, ни при чем) и мороз (а вот в этом случае виновато географическое положение, но этого нам, увы, не исправить). То есть люди уезжают с целью найти счастье, встретить вторую половинку, перезимовать, ну и конечно набраться впечатлений, ведь новая страна — это в любом случае кладезь эмоций, событий и судьбоносных знакомств.

Я сейчас не говорю обо всех «понауехавших» — в моей копилке интервью только девушки до 30 лет. Тем не менее, кое-какое представление о сложившейся ситуации есть, и это уже хорошо. И я бы тоже рванула вслед за этими красотками в Юго-Восточную Азию, где, как пишет одна из моих собеседниц, «вкусно, недорого и счастливо», только вот другая сторона медали выглядит немного отталкивающе и даже опасно.

К слову, о минусах жизни в азиатских странах.

Медицина.

Лично меня останавливают зубы! «Так исторически сложилось», что зубы у меня не самые крепкие и периодически крошатся, так что поход к стоматологу раз в три месяца (причем, основательный такой поход!) — традиционное «развлечение». Поэтому я опасаюсь вообще ехать в Азию, так как наслышана о «квалифицированных» специалистах, да и общем состоянии медицинской отрасли.

Девушки-путешественницы только подтвердили мои опасения. Каждая из них говорит, что страховка — это дорого (но, вообще-то, необходимо), а поход в более-менее достойную поликлинику может влететь в копеечку. Лечиться же у «дворовых» докторов не всегда целесообразно — результата нет… Но в то же время можно в соцсетях найти группу с врачами из России, которые оказывают услуги, например, во Вьетнаме — чем не выход?

Насекомые.

Да, тварей в Азии больше, и некоторые из них смертельно опасны. Девушка, зимующая на Бали, долго страдала после встречи с жуком Томкатом, который прыснул в нее ядом. Тюменка лежала с температурой под 40 градусов. И врач, кстати, так и не понял, то ли это была реакция на жука, то ли девушка подхватила лихорадку Денге… В общем, та еще передряга «на грани».

Конечно, нельзя обойти вниманием скорпионов, змей, мохнатых чудовищ (каких-нибудь экзотических гусениц) и пр. Но, как говорит одна из путешественниц, либо вы спокойно соседствуете со всем этим странных миром азиатских насекомых, либо ежесекундно пребываете в состоянии дичайшего стресса.

Дорожный беспредел.

Правил дорожного движения в Азии нет (по крайней мере, так рассказано о Вьетнаме и Бали). То есть как бы правила есть, но они непонятны на первый взгляд (нужно некоторое время уделить простому наблюдению, тогда кое-какая логика появится, но это не точно). Тюменку, которая живет во Вьетнаме, например, на пешеходном переходе сбил водитель на мопеде. Девушка рассказывает, что «зебры» для вьетнамцев — это что-то вроде граффити на асфальте, а поворотники они включают ради эффекта «светомузыки».

На Бали, как уверяет другая моя знакомая, правила все же есть — надо лишь некоторое время спокойно понаблюдать за потоком транспорта. А еще девушка предупреждает, чтобы россияне ни в коем случае «не ходили со своим уставом в чужой монастырь», ведь езда по нашим ПДД только усугубит и без того хаотичное положение дел на балийских трассах. Кроме того, перед тем, как сесть за руль, обзаведитесь международными правами, иначе вас обязательно «схватят» местные ДПСники, которые до мозга костей коррумпированы и грезят штрафами, которые можно содрать с туристов.

В общем, пугать бессмысленно: если человек хочет уехать (даже из такого «лучшего города Земли», как Тюмень), рано или поздно он сделает это. И Бали, и Вьетнам — два чудесных уголка планеты, где полно красивейших мест, добрых людей и солнца. Однако тенденция все равно любопытная: люди «бегут». И областная столица с ее лидирующими позициями во всевозможных рейтингах, не в силах удержать никого из них. Никого из НАС.