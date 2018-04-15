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Новый образ Натальи Подольской обеспокоил ее поклонников
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Новый образ Натальи Подольской обеспокоил ее поклонников 

Eva.ru 30 минут назад
Фото: Eva.ru
Супруга популярного российского исполнителя Владимира Преснякова певица Наталья Подольская спровоцировала настоящую тревогу среди поклонников, когда опубликовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте.
Очаровательная супруга Владимира Преснякова не так давно вернулась к работе. Девушка несколько лет провела в декретном отпуске и посвящала все свое время исключительно сыну Артему. Однако начав снова выступать на сцене, Наталья все больше акцентирует внимание поклонников на своей фигуре. Подольская всегда отличалась стройным телом, однако ее фанаты впервые забили тревогу по этому поводу. Началось все с нового снимка в микроблоге знаменитости, на котором она позирует в пол-оборота, показывая таким образом, как сильно она похудела за последнее время.
«Я очень рьяно стала заниматься спортом после того, как родила Тёму, а точнее после того, как перестала его кормить… я была очень худая, видимо кормление забирало много калорий. А потом я, привыкнув кушать все подряд, заметила, что где-то торчит животик, где-то ещё что-то. И я стала на спортивный путь и путь — ДУМАЙ, ЧТО ЕШЬ. А еще я заметила, что несмотря на то, что ты вроде худая, упругости нет. Желе вместо подтянутости. Холодец такой туда сюда колышется. Вы меня понимаете? Сейчас я очень довольна результатом и мне совершенно не хочется его терять. Поэтому я, несмотря на свою лень, бегу в зал! Заниматься стараюсь 3 раза в неделю. Сайкл, интервал, табата и занятия с тренером. Надо работать над собой! В этом наше развитие!», — подписала фотографию Наталья. Но подписчики знаменитости, явно вопреки ее ожиданиям, не спешили засыпать своего кумира комплиментами, отметив, что ее худоба уже давно перешла из разряда «изящной» в «анорексичную» и с этим пора что-то делать.
«Все хорошо в меру, тут же похоже на анерексию» «Пора начинать питаться, просто скелет» «Наташа, ну вы очень худая. Вам нужно поправиться» «Где было изящество и грация? Остались только кожа, да кости» «Наталья, простите, я не хочу Вас обидеть, но выглядите очень изможденной», — писали Подольской поклонники. К слову, Наталья Подольская относится к той счастливой категории российских звезд, которых крайне редко критикуют в сети. Не так давно 35-летнюю артистку засыпали комплиментами в адрес ее чувства стиля и удачной прически на одном из выступлений. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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