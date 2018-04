Седокова рассказала об интимных достижениях Николая Баскова 

Седоковой очень интересно стало, какой же Николай Басков в постели и она развела его на беседу об этом. Популярность видео бьёт все рекорды и на данный момент его уже успело посмотреть больше миллиона человек. Удивительно, но Басков лёгко и непринуждённо может рассказывать о своей личной жизни. По признанию Седоковой, водитель из него конечно никакой, зато судя по рассказам Баскова, любовник он ещё тот. На вопрос Анны о том, на кого больше Басков похож в постели на льва или тигра, он предложил ей самой проверить то, какой он зверь. Молодец, не растерялся! Только вот как отнесется к подобным разговорам возлюбленная Николая Баскова, когда увидит, что он говорит?! @nikolaibaskov — О сексе, тигр ли он в постели и коробочке, которую он таки нашёл /Седокова 😜 A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 14, 2018 at 6:56am PDT