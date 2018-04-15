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Спасение 98 акулят из шевелящегося живота мертвой рыбы попало на видео
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Спасение 98 акулят из шевелящегося живота мертвой рыбы попало на видео 

Ридус 1 час назад
Австралийский рыбак спас почти сотню детенышей акулы, сделав мертвой рыбе кесарево сечение.
Мужчина увидел в океане мертвую плоскоголовую семижаберную акулу, по его словам, рыбину атаковал и убил другой хищник. Рыбак затащил акулу в лодку и заметил, что ее живот чрезмерно увеличен и что-то шевелится внутри него.
«Я действовал инстинктивно. Раньше я ничего подобного не делал. Но вообще рыбачу долго, поэтому понял, что акулят нужно доставать как можно скорее», — цитирует его Daily Mail.
Вся операция длилась девять минут. Акулят рыбак выпустил в воду, а мясо матери приготовил и съел вместе с семьей.
Плоскоголовые семижаберные акулы размножаются яйцеживорождением: самка не откладывает икру, а вынашивает ее внутри себя. Детеныши покидают яйцевую оболочку еще в теле матери и после этого выходят на свет.
Вид представляет опасность для человека. Будучи пойманными такие акулы ведут себя очень агрессивно, поэтому прежде чем затащить на борт их зачастую пристреливают. У них вкусное мясо, которое употребляют в пищу, кожу выделывают.
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