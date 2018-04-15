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Эпатажные наряды, внезапное оголение и страстные танцы: Бейонсе зажгла на фестивале Coachella
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Эпатажные наряды, внезапное оголение и страстные танцы: Бейонсе зажгла на фестивале Coachella 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Бейонсе появилась на сцене в нескольких эффектных нарядах: ультракоротких джинсовых шортах и колготках в сетку, в костюме египетской царицы и в расшитом блестками в стиле милитари боди, которое во время одного из зажигательных танцев упало с ее груди.
Впечатляющий момент с оголенной грудью случился, когда Бейонсе пела в составе группы Destiny's Child, участницей которой была много лет назад. На сцене к ней присоединились Келли Роуланд и Мишель Уильямс. В итоге Бейонсе пришломь держать костюм и буквально рукой прикрывать грудь во время исполнения хитов группы Soldier и Independent Women. Может, так и было задумано?
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Фото:Beyonce.com, East News
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