Эпатажные наряды, внезапное оголение и страстные танцы: Бейонсе зажгла на фестивале Coachella

Бейонсе появилась на сцене в нескольких эффектных нарядах: ультракоротких джинсовых шортах и колготках в сетку, в костюме египетской царицы и в расшитом блестками в стиле милитари боди, которое во время одного из зажигательных танцев упало с ее груди.

Впечатляющий момент с оголенной грудью случился, когда Бейонсе пела в составе группы Destiny's Child, участницей которой была много лет назад. На сцене к ней присоединились Келли Роуланд и Мишель Уильямс . В итоге Бейонсе пришломь держать костюм и буквально рукой прикрывать грудь во время исполнения хитов группы Soldier и Independent Women. Может, так и было задумано?

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Фото:Beyonce.com, East News