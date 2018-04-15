Виктор Чижиков. Моя жизнь прошла среди карикатуры и рисования для детей

Чижиков — для каждого свой. Одни знают его как автора Медвежонка Миши — символа Олимпиады-80, другие — по иллюстрациям к «Доктору Айболиту», «Волшебнику Изумрудного города» и еще десяткам книг, в числе авторов которых Эдуард Успенский Сергей Михалков и Агния Барто. Кто-то помнит его по иллюстрациям в «Крокодиле», «Мурзилке», «Известиях» и «Вокруг света».

А для коллектива «Вечерней Москвы» Виктор Александрович — не только коллега-карикатурист, но и неотъемлемая часть 95-летней истории издания.

Уже 62 года в альбоме художника, как память, хранится первая иллюстрация, опубликованная в «Вечерке». Пополняя страницы своего исторического альбома, «Вечерняя Москва» тоже решила сохранить на своих страницах портретную зарисовку уважаемого и любимого поколениями редакции и читателей Виктора Александровича.

Есть, конечно, и еще один вариант: бесконфликтные сказки, типа «Репки». Она, по моему мнению, — просто гениальна. Все кряхтели-кряхтели, тянули-тянули, и ничего не получалась. А тут прибежала такая ничтожная крошечная мышка, и помогла вытащить такую большую репку. Как говорил Платонов: «Без меня народ неполный» (смеется).

Чтобы чувствовать всё так, как Вы описываете, важно самому оставаться в душе ребенком? А как иначе? В любую сказку, которую ты иллюстрируешь, надо верить. Важно сделать все убедительно, а это возможно лишь тогда, когда ты относишься исключительно серьезно даже к самой смешной теме. Дети, как никто другой, чувствуют фальш. Собственно, иллюстрация — это и есть разговор с ребенком. Когда она хорошая — беседа получилась, если плохая — ничего не выйдет. А, вообще, взаимодействие жизни и сказки — очень тонкая штука. Важно примирить наблюдения со своей выдумкой, не позволив одному взять верх над другим. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ