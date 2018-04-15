Преображение 

Нашей очередной героиней стала организатор велоэкскурсий. Каждую среду девушка недели принимает участие в прямом эфире «Вечерки-ТВ». Проголосовать за понравившуюся участницу можно на сайте Moscvichka.ru в разделе, посвященном конкурсу.
Юлия Гусакова, 33 года
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.