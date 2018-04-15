Преображение

Нашей очередной героиней стала организатор велоэкскурсий. Каждую среду девушка недели принимает участие в прямом эфире «Вечерки-ТВ». Проголосовать за понравившуюся участницу можно на сайте Moscvichka.ru в разделе, посвященном конкурсу.

Юлия Гусакова, 33 года