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Преображение
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Преображение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Нашей очередной героиней стала организатор велоэкскурсий. Каждую среду девушка недели принимает участие в прямом эфире «Вечерки-ТВ». Проголосовать за понравившуюся участницу можно на сайте Moscvichka.ru в разделе, посвященном конкурсу.
Юлия Гусакова, 33 года
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.
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