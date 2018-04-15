В США бывший священник и ветеран в 83 года стал звездой порно

Проживающий на территории США Норм Селф успел пройти Корейскую войну, а в 1960-е годы мужчина работал священником. Однако в свои 83 года американец решил кардинально изменить жизнь, став звездой гей-порно, в чем ему не помешал даже возраст. В своих первых «работах» порнографического характера Селф выступает в роли наблюдателя. Пока двое мужчин на его глазах предаются постельным ласкам, сам 83-летний «актер» занимается самоудовлетворением. Несмотря на то, что ранее американец работал священником, от своего нового опыта он в восторге. Съемки проходили в «благословенной обстановке», а рядом с ним находились «компетентные братья», готовые оказать помощь и поддержать. Норм Селф не считает, что стал участником чего-то греховного или постыдного. Его новые коллеги, убежден 83-летний мужчина, пытаются просто поделиться с остальными «благой вестью об исцеляющей силе удовольствия». Американец отмечает, что даже в более молодом возрасте его интимная жизнь не была столь насыщенной, как сейчас, поэтому он рад переменам, настигшим его. Кроме того, бывший священник и ветеран осуждает существующий в современном мире миф о том, что пожилые люди непременно асексуальны.

​Селф не исключает, что решится на новые эксперименты на своей работе. Более того, после освоения курса по эротическому образованию, мужчина проводит собственные уроки тантрического секса.