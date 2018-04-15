Трагичная история жизни самой худой женщины на планете Валерии Левитиной

Длительный период времени Валерия Левитина являлась самой худой женщиной на планете, а ее вес достигал всего 25 кг при росте 171 см. При жизни она отчаянно пыталась радоваться каждому дню и хотела полноценную жизнь, но из-за серьезного пищевого расстройства у ее истории нет счастливого конца. С малых лет мать растила Валерию как идеальную дочь и приучала ее строго контролировать свой вес. Семья Левитиных перебралась в США, когда девушке было 16 лет. Тогда вес подростка составлял 64 кг и она собиралась похудеть, чтобы добиться одобрения со стороны своих сверстников и собственной матери. Несмотря на то, что Валерия не страдала от полноты, в школе ее дразнили толстушкой и даже сказали, что ее ягодицами можно прикрыть футбольные ворота. Эта необдуманная и колкая фраза ранила сердце девушки и перевернула ее жизнь навсегда. Спустя годы Левитина с грустью вспоминала, как горько ей было тогда, но она не думала, что те слова приведут к большим проблемам со здоровьем. Валерии в самом деле удалось сильно похудеть и она достигла своего идеала. Однако вскоре ее вес стал неконтролируемым и стремительно снижался, а к 24 годам девушка весила 38 кг. Когда ситуация оказалась на критическом этапе, Валерия Левитина обратилась за помощью к медикам, но к тому времени ее организм перестал принимать пищу и оказывался в состоянии осилить только действительно крошечную порцию. Ее тело было похоже на сплошные кости, обтянутые кожей, а банальная прогулка на улице грозила смертью для девушки. Обессиленное и хрупкое тело могло не перенести даже незначительного падения или столкновения с прохожим. Несколько последних лет Валерия мечтала о спокойной и полноценной жизни, она надеялась успеть завести семью и стать мамой, но ее тело было большой проблемой. Она начала продвигать идею уважения к собственному телу, поскольку каким-либо образом исправить свою ситуацию уже не могла. Однако ее организм оказался истощен, и 1 декабря 2013 девушка скончалась.