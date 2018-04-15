Как я сохраняю розы с ОКС до посадки в ОГ

Уважаемые семидачники, хочу поделиться, как я сохраняю розы с ОКС (открытая корневая система) до высадки в грунт. В принципе, я уже в некоторых комментариях раньше это писала. Но сейчас хочу все это свести воедино и иллюстрировать свои слова фотографиями. Вот как раз сегодня получила очередную заказанную в «Подворье» розу с ОКС.

Вот в таком состоянии пришла заказанная роза Чандос бьюти.

Некоторые садоводы боятся заказывать такие розы и др. кустарники, боятся, что растения могут высохнуть и т.д. Но если растюшка хранилась до отправки в нормальных условиях, то она очень даже нормально перенесёт дальнейшее хранение. Но даже если они показались вам пересушенными, то можно их попробовать реанимировать. Как это сделать, я писала вот тут.

Покупать розы и др. кустарники с ОКС выгоднее, так как они намного дешевле. Поэтому не стоит бояться их приобретать.

А теперь пошагово расскажу, что я делаю с розами с ОКС.

Во-первых, проверяю состояние корневой системы и места прививки. Если есть признаки гниения или плесень, нужно их срезать и счистить и обработать фунгицидом.

После этого я стягиваю корни шпагатом, чтобы они не торчали в разные стороны, и укладываю розу на насыпанный и увлажненный раствором «Эпина» кокосовый субстрат или торф.

Корни стянуты шпагатом и роза уложена на коксовый субстрат

После этого корни тоже можно брызнуть водой из пульверизатора. Сверху опять присыпаем субстратом и заматываем розу в газету:

"Пеленаем" розу в газету. Можно смочить газету, но я налила немного воды, вернее, раствора «Эпина» прямо в газету сверху в отверстие возле шейки. Шейку и место прививки тоже оборачиваем газетой, чтобы не сохли. Не смачиваем, так как может загнить.

Стараемся делать так, чтобы внутри корни полностью были покрыты субтратом. Если есть пищевая пленка, закутываем розу в пищевую пленку:

Закутываем в пищевую пленкуЕсли пленки нет, то вкладываем розу в полиэтиленовый пакет и завязываем его плотно в районе шейки, чтобы внутри газета не пересыхала.

Шейку и место прививки тоже заматываем газетой и пленкой

На «голову» тоже натягиваем пакет, лучше черный, завязываем его и убираем розу на хранение в холодильник, погреб или застекленный балкон (лоджию).

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У меня она в холодильник не вошла, и я вынесла ее на балкон. Там сейчас у нас температура чуть выше +5ºC. Так что до высадки розулька сохранится.