Как я сохраняю розы с ОКС до посадки в ОГ 

Уважаемые семидачники, хочу поделиться, как я сохраняю розы с ОКС (открытая корневая система) до высадки в грунт. В принципе, я уже в некоторых комментариях раньше это писала. Но сейчас хочу все это свести воедино и иллюстрировать свои слова фотографиями. Вот как раз сегодня получила очередную заказанную в «Подворье» розу с ОКС.
Вот в таком состоянии пришла заказанная роза Чандос бьюти.
Некоторые садоводы боятся заказывать такие розы и др. кустарники, боятся, что растения могут высохнуть и т.д. Но если растюшка хранилась до отправки в нормальных условиях, то она очень даже нормально перенесёт дальнейшее хранение. Но даже если они показались вам пересушенными, то можно их попробовать реанимировать. Как это сделать, я писала вот тут.
Покупать розы и др. кустарники с ОКС выгоднее, так как они намного дешевле. Поэтому не стоит бояться их приобретать.
А теперь пошагово расскажу, что я делаю с розами с ОКС.
Во-первых, проверяю состояние корневой системы и места прививки. Если есть признаки гниения или плесень, нужно их срезать и счистить и обработать фунгицидом.
После этого я стягиваю корни шпагатом, чтобы они не торчали в разные стороны, и укладываю розу на насыпанный и увлажненный раствором «Эпина» кокосовый субстрат или торф.
Корни стянуты шпагатом и роза уложена на коксовый субстрат
После этого корни тоже можно брызнуть водой из пульверизатора. Сверху опять присыпаем субстратом и заматываем розу в газету:
"Пеленаем" розу в газету. Можно смочить газету, но я налила немного воды, вернее, раствора «Эпина» прямо в газету сверху в отверстие возле шейки. Шейку и место прививки тоже оборачиваем газетой, чтобы не сохли. Не смачиваем, так как может загнить.
Стараемся делать так, чтобы внутри корни полностью были покрыты субтратом. Если есть пищевая пленка, закутываем розу в пищевую пленку:
Закутываем в пищевую пленкуЕсли пленки нет, то вкладываем розу в полиэтиленовый пакет и завязываем его плотно в районе шейки, чтобы внутри газета не пересыхала.
Шейку и место прививки тоже заматываем газетой и пленкой
На «голову» тоже натягиваем пакет, лучше черный, завязываем его и убираем розу на хранение в холодильник, погреб или застекленный балкон (лоджию).
натя
У меня она в холодильник не вошла, и я вынесла ее на балкон. Там сейчас у нас температура чуть выше +5ºC. Так что до высадки розулька сохранится.