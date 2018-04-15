Егор Крид отказался от отношений с участницей другого сезона

А ведь девушке пророчили дойти до финала!

Девушек вокруг главного холостяка страны Егора Крида становится все меньше. И если главные герои прошлых сезонов время от времени доставали лишнюю розу и никого не выгоняли из проекта, Егор Крид сурово идет к цели — оставить одну-единственную участницу. На этот раз проект покинула Елена Головань. У нее уже был опыт — она снималась в украинской версии проекта, но он не помог ей очаровать красавчика из Black Star.

В обращении к холостяку девушка сказала, что у них может что-то получиться, если они оба этого захотят. На прощание Лена подарила Егору книгу про любовь и сказала, что он может «познать это искусство». «Ты классная девочка. Но так сложилось, что мне приходится делать какой-то выбор. И я до сих пор не могу понять, сможет ли быть коннект, потому что сечам я до сих пор не понимаю, есть он или нет. Это для меня одно из самых тяжелых решений. Всегда быть хорошим и где-то врать, либо быть честным но казаться в глазах людей плохим. Лучше буду честным и плохим, чтобы потом не мать еще хуже. Хочется, чтобы вы поняли, каково мне».

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena)

4 Апр 2018 в 3:10 PDT Напомним, в прошлом выпуске Егор Крид отказался сразу от двух девушек. Он решил не вручать розу одной из самых ярких участниц, модели Алисе — Егору не понравилось, что девушка быстро меняет свое мнение. Кроме этого, холостяк попрощался с Николь Сахтариди — до него дошли слухи, что у девушки за проектом остался молодой человек. Правда, уже после эфира Егор Крид внезапно признался, что поддерживает с отношения с экс-участницей шоу.

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