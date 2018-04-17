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Настя Каменских проговорилась о своем новом избраннике
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Настя Каменских проговорилась о своем новом избраннике 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@kamenskuxНастя Каменских проговорилась о своем новом избранникеНастя Каменских (30) привыкла к повышенному вниманию в свой адрес. Девушка может похвастаться женственной фигурой, 2,5 миллионами фолловеров в соцсетях и позитивным отношением к жизни. Интерес к ней только возрос после того, как Настя покинула дуэт «Потап и Настя» и начала сольную карьеру. Певица успела снять несколько клипов, музыкальный фильм и получить две премии. Конечно, поклонников интересует, что происходит в личной жизни красивой и успешной исполнительницы. Долгое время девушке приписывали роман с коллегой Потапом (36), который несколько лет назад развелся с женой. В интервью Viva! певица приоткрыла завесу тайны: Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 8 Фев 2018 в 5:37 PST  Что касается отношений с Потапом, то молодых людей связывают по-настоящему нежная дружба. Недавно Алексей Потапенко (настоящее имя музыканта) принял участие в записи нового трека Насти, который, по ее словам, подобен «исповеди». Что ж, остается лишь ждать, когда певица назовет имя своего избранника. Читай также материал: Настя Каменских рассказала, что ей приходится есть ради стройной фигуры.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 14 Янв 2018 в 12:03 PST  Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 16 Янв 2018 в 9:46 PST
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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