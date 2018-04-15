Лучшее за день. 15 апреля

Блокчейн в помощь бездомным, ход мысли психиатра, складной нож за щекой у рыбы — вот о чем рассказывает наш ночной дайджест.

Книга «Безумие ли?» молодого врача-психиатра Александра Границы, вышедшая в издательстве АСТ, посвящена будням его профессии. Как психиатр ставит диагноз? Где границы нормы? Как лечить пациента?.. Indicator.Ru публикует отрывок из книги.

Где лучше носить складной нож: во внутреннем кармане куртки или в кармане брюк? Некоторые рыбы прячут его за щекой.

Блокчейн — это не только про криптовалюты. Это и помощь бездомным.

Наши девушки — самые сильные в математике. По крайней мере, на профильной олимпиаде.

Как сделать новую молекулу? Взять (буквально) два атома и соединить их!

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