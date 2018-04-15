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Лучшее за день. 15 апреля
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Лучшее за день. 15 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Блокчейн в помощь бездомным, ход мысли психиатра, складной нож за щекой у рыбы — вот о чем рассказывает наш ночной дайджест.
Книга «Безумие ли?» молодого врача-психиатра Александра Границы, вышедшая в издательстве АСТ, посвящена будням его профессии. Как психиатр ставит диагноз? Где границы нормы? Как лечить пациента?.. Indicator.Ru публикует отрывок из книги.
Где лучше носить складной нож: во внутреннем кармане куртки или в кармане брюк? Некоторые рыбы прячут его за щекой.
Блокчейн — это не только про криптовалюты. Это и помощь бездомным.
Наши девушки — самые сильные в математике. По крайней мере, на профильной олимпиаде.
Как сделать новую молекулу? Взять (буквально) два атома и соединить их!
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