Что такое сезонный поллиноз и как его лечить

На самом деле в апреле искать ценную информацию по теме поллиноза поздно. Зная о своей аллергии, вы могли бы заняться профилактикой и прийти к аллергологу не в период обострения симптомов, а заранее. Это дало бы возможность подготовиться к сезону цветения и снизить вероятность обострений, в таком случае сезон цветения пройдет намного спокойнее. Для того чтобы успеть обследовать, вывести в стабильное состояние и получить десенсибилизирщий эффект от терапии, нужно около двух месяцев. То есть начинать следовало в феврале. Это если все по уму, но можно и начать с вывода из обострения.

Аллергия истинная и ложная

Справедливости ради надо признать, что не всякий взрослый человек заранее знает о своей аллергии. Довольно распространены ситуации, когда поллиноз дебютирует у 30-40-летних мужчин и женщин. Поллиноз (он же сенная лихорадка) — вид аллергической реакции на пыльцу. Для того чтобы он развился, нужно, чтобы организм выработал так называемую сенсибилизацию, повышенную чувствительность. Она определяется лабораторными методами — определением уровня специфических иммуноглобулинов Е в крови. Если человек уже рождается с повышенным уровнем иммуноглобулина Е, то высока вероятность, что аллергические реакции проявятся в раннем возрасте. Но даже если уровень иммуноглобулина Е невысокий, то все равно, чем чаще и дольше будет происходить контакт с аллергеном, тем выше риск проявления сенсибилизации. Иногда пациенты утверждают, что у них никогда не было аллергических реакций, но с течением лет они стали замечать, что в определенный сезон начинается нечто, похожее и на аллергию, и на простуду: кашель, насморк, конъюнктивит… В таких случаях надо сдать кровь и определить титры иммуноглобулинов Е к пыльце деревьев и растений. И если они высокие, то ставится диагноз «поллиноз». К сожалению, обратная ситуация — когда в детстве аллергия была, а во взрослом возрасте сама по себе исчезла — практически не встречается. Хотя есть такое расхожее понятие, как «перерасти аллергию». На самом деле, это не совсем корректное изречение. Оно относится не к поллинозу, а к атопическому дерматиту, когда у ребенка есть зуд, покраснения и высыпания на коже. Очень часто это не аллергия, а пищевая непереносимость, так называемая псевдоаллергия — реакции проходят без участия иммуноглобулина, но клинические проявления похожи на истинную аллергию. Это состояние действительно можно «перерасти». Поллиноз же чаще всего является истинной аллергией, поэтому вероятность того, что однажды он исчезнет сам по себе, достаточно призрачна. Разве что, став взрослым, вы переедете в регион, где не растет и не цветет ваш аллерген.

Сбежать от аллергии — довольно эффективное решение. Необязательно речь идет об эмиграции.

Многие аллергики приучили себя брать отпуск и улетать на период цветения своего аллергена. Но, например, в прошлом году они оказались в дурацком положении: многие растения зацвели позже срока, причем все одновременно. Люди вернулись из отпусков — и попали в самое пекло. Что делать в таких случаях? К счастью, сейчас есть специальные службы, которые отслеживают концентрацию пыльцы в воздухе. Пыльцевой мониторинг есть даже на погодных картах Яндекса . Активно отслеживается уровень пыльцы на pollen.club и allergotop.com. Можно установить мобильное приложение в телефоне — для России это «Пыльца Club», у большинства европейских стран свои приложения. Это очень помогает, так как сезон цветения может меняться от года к году, и нам это очень важно с точки зрения начала и окончания поддерживающей терапии. Если есть возможность избежать контакта с провокатором и уехать — замечательно, но с погодными факторами сюрпризы бывают каждый год, поэтому лучший способ — следить за концентрацией своего аллергена в своей местности.

Антигистаминные препараты — это блокаторы H1-гистаминовых рецепторов. Это не единственные препараты, которые мы рекомендуем при поллинозе, но широко известны и выбираются для самолечения большинством аллергиков именно они.

Должна предупредить, что антигистамины первого поколения можно использовать только очень короткими курсами, не более четырех дней подряд. Далее эффективность препарата снижается и суммируются его побочные эффекты, может быть влияние на сердечный ритм, на общее самочувствие. Это так называемые SOS-препараты, которые используются, если необходимо быстро избавиться от симптомов, они не предназначены для курсового лечения. Для длительного использования придуманы антигистаминные препараты второго и третьего поколения. При длительном применении никакого отрицательного влияния на сердечный ритм и общее самочувствие они не оказывают. На сезон цветения, который может длиться несколько месяцев, можно спокойно их назначать. Антигистаминные препараты второго и третьего поколения используются один раз в сутки, и оптимальным решением будет вечерний прием.

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