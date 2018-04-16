Зря старается? Нумеролог рассказала, найдет ли Ольга Бузова свою любовь в женской версии проекта «Холостяк»

Телеканал ТНТ объявил о скором старте нового шоу «Замуж за Бузову », главной героиней которого станет, как вы уже догадались по названию, знаменитая ведущая «Дома-2». Телеканал уже объявил кастинг мужчин, которые могли бы побороться за сердце Ольги. Создатели шоу ищут амбициозных и состоявшихся парней разных профессий от 18 до 40 лет. Но наш нумеролог утверждает, что звезда еще не созрела для новых отношений и вообще, чтобы певица обрела счастье, ей нужно провести переоценку ценностей.

Ольга обладает целеустремленностью (3). Этот показатель говорит о том, что она имеет привычку достигать целей в жизни, используя странную манеру. Сначала она делает что-то второстепенное, затем уже главное. Можно сказать, что она все время петляет на пути к цели. Другими словами, сначала карьера певицы, потом отношения. Из-за этого все, что она хочет, приходит к ней с некоторым опозданием.

Представления об отношениях идеализированы до абсурда (энергия 222 + семья 5 + число судьбы 9). Ольгу может оттолкнуть любое несовершенство, например один палец на ноге длиннее, чем должен был быть, или мужчина не оценил утонченности момента. Звезда скрупулезно всматривается во все детали (кстати, на это есть энергия), стараясь ничего не упустить.

Оля в целом обращает внимание на слишком большое количество деталей, которые, по ее представлению, должны иметь идеальную эстетическую форму.

Романтизм + брутальность, деликатность + сила — это качества, которые она ищет в мужчине. Главное для Ольги, чтобы все было красиво, дорого и чтобы такого не было ни у кого. Первое, на что она обратит внимание, — это внешность, ухоженность мужчины и достаток, затем уже все остальное. Часто, это все остальное уступает главному, поэтому наступает разочарование.

Сомнения также занимают большую часть жизни Ольги. Сектор «интерес» (3) заставляет ее испытывать муки выбора. Выбрать элементарные вещи для нее сложно. Поэтому на проекте она может столкнуться с тем, что просто никого не сможет выбрать, даже если захочет. Начнет метаться, прибегать к помощи посторонних, советоваться. В целом Ольга редко в чем-то уверена на сто процентов.

Эмоционально, интеллектуально она очень зависима, но не энергетически. Ей нужен человек, который часто сможет находить слова поддержки, много заботится (как ее бывший муж), но для этого нужен хороший запас энергии. Вот здесь и возникает диссонанс: у Ольги сектор энергии имеет 222: для того чтобы партнер ее привлекал так, как она хочет, ему необходимо иметь превосходящий коэффициент (2222/22222). Однако в этом случае возникает конфликт энергии, и она просто не сможет находиться рядом с таким мужчиной долгое время. В отношениях будут частые конфликты на ровном месте, или в них просто станет скучно.

Вывод

Счастье в отношениях Ольга найдет тогда, когда поймет несколько важных вещей. Во-первых, идеальных людей нет, несовершенства — это особенности, которые дают возможность развитию. Во-вторых, она слишком много страдает и анализирует неудачи прошлых отношений, и это тормозит ее результаты. Она эмоциональна, но почувствовать любовь для нее проблематично. Слишком много препятствий.

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Фото: Starface