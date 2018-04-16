«Шикарно смотрятся вместе»: Бондарчук и Андреева понравились поклонникам

На днях в Москве прошла супер звездная премьера экшн-драмы «Тренер», первой режиссерской работы Данилы Козловского . На проекте он также выступает как автор сценария, продюсер и исполнитель главной роли. Предпоказ посетило множество российских знаменитостей, среди которых засветилась и одна из самых обсуждаемых пар — Федор Бондачук и Паулина Андреева

С тех пор, как завидный кинорежиссер связал свою личную жизнь с молодой актрисой Паулиной Андреевой, в его адрес только и раздаются мольбы накормить его поплотнее — уж больно он убавил в весе. Также обыватели не устают напоминать о разнице в возрасте между влюбленными, периодически называя Паулину дочерью бойфренда Федора. Неясно, насколько подобные комментарии задевают парочку, комментариев на эту тему интернет не видел, однако они продолжают появляться вместе на публике.

Несмотря на то что совсем недавно Данила Козловский неожиданно резко отреагировал на комментарии интернет-пользователей к трейлеру своего нового фильма «Тренер», на предпремьерный показ его дебютной ленты в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» съехалось множество знаменитостей. Среди звездных гостей была и вышеупомянутая влюбленная парочка. Ее появление, как обычно, не осталось незамеченным для обывателей. Однако в этот раз язвительных комментариев было в разы меньше и среди фанатов нашлись даже те, кому нравится данный союз. Многие решили, что одежда в одном стиле говорит сама за себя, ведь пары в гармонии обычно предпочитают образы в одном цветовом решении.

«Фёдор и Паулина — глаз не отвести! Легкие, стильные, влюблённые.» «Федор стоит как барвинок, ножки скосит в кучку, носки в брючки заправит, Павлину под ручку и вперед.» «Шикарно смотрятся вместе» «Мне нравится эта пара.» «Надо признать, что они таки неплохо смотрятся вместе» «Да, явно она рулит в этой паре. Ведь одеваться в унисон — это женщина решает. Они как раз парочка» «Мне кажется, он с ней лучше стал выглядеть. Постройнел, до этого лишний вес был, а это не здорово» Видимо, ни Федора, ни Паулину не очень волнуют негативные выпады в их адрес, тем более, что они уже достаточно времени вместе. Так бывает, что отношения даже после многих лет предыдущего брака, могут вдохновлять и радовать. Возможно, это именно тот случай.

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