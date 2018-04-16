Кончита Вурст объявила, что уже много лет ВИЧ-положительна

Многие из нас до сих пор не могут забыть фееричное выступление Кончиты Вурст — дамы с бородой — на «Евровидении»-2014. Парень по имени Томас Нойвирт , который вышел на сцену в таком потрясающем образе, до сих пор с успехом записывает альбомы и снимается в фотосессиях. Также он, как выяснилось сегодня, борется… с ВИЧ.

«Настал тот день, когда мне пора избавиться от дамоклова меча в моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, однако мой бывший друг угрожает рассказать обо всем. Я никому не дам права пугать меня и оказывать влияние на мою жизнь подобным образом», — заявил Том-Кончита в своем Instagram.

Напомним, сам Томас настаивает, что его альтер-эго — это совсем другой человек и относиться к ним нужно по-разному. У Кончиты своя жизнь и она даже была замужем за танцором Жаком Патриаком. Сейчас пара уже рассталась, и отчасти поэтому Кончита, по ее словам, призналась в проблемах со здоровьем — чтобы предупредить будущих секс-партнеров.

Фото: Instagram