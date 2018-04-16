Кончиту Вурсту заявили рассказать о своей ВИЧ-инфекции

«Сегодня настал день освободиться от «дамоклова меча» на всю жизнь: я ВИЧ-положителен на протяжении многих лет. Это не имеет никакого значения для общества, но бывший парень угрожает мне разгласить эту частную информацию, и я не хочу, чтобы в будущем кто-нибудь пытался запугивать или влиять на мою жизнь», — написал Нойвирт в своем Инстаграме.

Артист подчеркнул, что с момента получения диагноза он проходит необходимое лечение, чувствует себя хорошо, а его семья и близкие друзья в курсе и оказывают ему поддержку, продолжая общаться с ним без каких-либо задних мыслей.

«Я надеюсь набраться мужества и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые заразились ВИЧ, либо из-за собственного поведения, либо по собственной вине. Я здоров, и я сильнее мотивирован и свободен, чем когда-либо. Благодарю вас за поддержку!», — заключил он.

Напомним, в 2014 году Нойвирт стал победителем европейского песенного конкурса «Евровидение-2014». Для своего сценического образа он использовал женское имя Кончита — сокращение от слова «Консепсьон» («Зачатие»). В Испании девочек называют так в честь католического догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Слово «вурст» на немецком означает колбасу, а в сленге — мужской половой орган. Комбинация этих слов звучит вызывающе для всех, кто разделяет традиционные ценности.