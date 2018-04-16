Бизнес в декрете: документовед тюменского суда уволилась, чтобы открыть своё пространство для праздников

У тюменки Валентины Евдокимовой была мечта — заниматься своим делом, а не ходить изо дня в день на нелюбимую работу. И декрет вдохновил на активные действия. Девушке нравилось организовывать праздники и подрабатывать ведущей. Помножив свой опыт на идеи из столичных аккаунтов Instagram, молодая мама открыла в Тюмени свое лофт-пространство для праздников. О том, как ей удается совмещать воспитание малышки с работой, сколько денег было вложено в бизнес, мама двухлетней Ланы рассказала 72.ru, а мы — вам.

Хочется ходить на работу с удовольствием

— В декрете я задумалась о том, чем заниматься дальше. До рождения дочки я работала с документами в арбитражном суде, но больше работать на чужого дядю не хотелось. Всё-таки то, что ты делаешь, должно приносить удовольствие.

Сейчас без дополнительного декора лофт Валентины выглядит вот так. Помещение в 130 квадратных метров вместит и стол с угощениями, и пуфики для отдыха

Идею для запуска своего дела я подглядела в Instagram — нашла аккаунты московских и питерских лофт-пространств, где можно устраивать разные мероприятия, в том числе и праздники. Этот формат сразу пришёлся мне по душе, ведь до ухода в декрет я подрабатывала ведущей. Вела свадьбы и другие радостные события. Здесь моя творческая душа по-настоящему отдыхала и радовалась.

Лофт — промышленный тип пространства. Для него характерны индустриальные элементы, большие открытые помещения с панорамными окнами, высокими потолками. В лофте часто встречается открытая кирпичная кладка, балки и трубы, цементный пол.

И, да, я влюбилась в лофты, хотя многим этот формат помещений может быть чужд и непонятен. Не все готовы провести тот же детский день рождения в таком необычном месте, но единомышленники у меня есть, чему очень рада.

Немного стараний, и лаконичное пространство становится идеальным местом для проведения детской вечеринки с играми и вкусными пирожными

Ура, нашли помещение! Но тут как будто устроили настоящий погром

— С осени 2017 года я искала в Тюмени подходящее под мою задумку помещение. Ездила по заброшенным фабрикам, закоулкам. Искала информацию про местные старинные здания. Нашла завод, который мне приглянулся, в районе Дома обороны. Но он не подошёл, так как требовал основательного ремонта и кучи переделок: там не было ни окон, ни системы отопления.

Поиски продолжались. Узнала про лофт-проект «Фабрика», где ребята открывали свои творческие мастерские. И как раз тут было пустовавшее помещение, которое идеально мне подходило. Правда, всё тут было в ужасном состоянии, но это не испугало. Мы с мужем начали делать ремонт.

Наглядный ответ на вопрос: «А места тут много?» Вполне себе да. И всё можно украсить на свой вкус

Ушло на это два месяца. Сначала долго отдалбливали штукатурку, чтобы открыть кирпичную кладку стен. Тяжелую работу делал муж, иногда помогал брат, для каких-то работ нанимали строителей. Супруг работает врачом, поэтому приводить лофт в порядок ему приходилось после работы. Иногда он выравнивал, красил полы и делал другую мужскую работу с вечера и до шести утра. А к восьми шел на работу.

Не праздниками едиными! В этом арт-лофте нередко проходят модные съёмки с участием местных красоток

Я больше ездила по магазинам, выбирала материалы, придумывала дизайн, делала несложные ремонтные работы — клеила обои. А потом мы сделали разнообразные фотозоны: местами «сымпровизировали» бетонные стены, нарисовали горы.

Отказались от квартиры и машины в пользу бизнеса

— На ремонт мы потратили полмиллиона рублей. Откуда взяли деньги? У нас были накопления, которые мы хотели вложить либо в первый взнос за свою квартиру (мы живем сейчас в съёмной квартире), либо в бизнес. Мы выбрали второе. Муж сказал, что если мы сейчас купим квартиру, то своего бизнеса у нас точно уже никогда не будет — придётся работать на ипотеку. Решили рискнуть.

Те, кто хоть раз делал ремонт, знают: на это нужно много денег. Очень много. Даже если делать всё скромно, без размаха

Возможно, при взгляде на лофт не понятно, на что тут ушло 500 тысяч рублей. На самом деле нужно было ровнять полы, отбивать штукатурку, грунтовать, покрывать лаком, делать проводку, красить, класть ламинат в малый зал и так далее. Всё это вылилось в кругленькую сумму. С момента открытия нашего пространства прошло всего пару месяцев, мы еще не окупаем ни аренду, ни вложенные в ремонт деньги. Пока лофт часто простаивает, а аренду за это время нам всё равно платить надо.

Стены и пол оформлены так специально, чтобы соблюсти все каноны пространства в стиле лофт

Мне пришлось пожертвовать своей машиной, чтобы иметь возможность покрывать расходы на помещение. Конечно, хотелось бы, чтобы загруженность была больше, но для этого нужно подождать. У меня есть полгода, чтобы вывести лофт на окупаемость. Надеюсь и верю, что дело, которое приносит внутреннее удовлетворение, будет приносить и прибыль.

Непоседливые дети, изъяны фриланса и корпоратив для мам — Мы открылись за неделю до Нового года, и мне хотелось сделать что-то праздничное. На скорую руку дали рекламу в интернете и провели новогодний утренник. Я была Снегурочкой. Еще организовала корпоратив для мам. Понимаю, что сидящим с детьми этого не хватает. В ленте у всех корпоративы, фотографии, отчеты, а мамы этого лишены — несправедливо.

Момент из того самого зимнего утренника. Валентина примерила роль Снегурочки. Рядом на фото — самые близкие и дорогие

Моей дочери Лане сейчас 2,5 года. В садик мы еще не ходим, но нам помогают бабушка и дедушка. К сожалению, с ребенком готовиться к мероприятиям невозможно, мы уже пробовали. Маленькому ребенку всё любопытно, получается, только за ним и бегаешь. Дома могу что-то делать только после отбоя — поискать нужную информацию в интернете, сделать подборки, договориться с партнерами.

Вход с едой разрешён. И это прекрасно!

А так приходится быть с телефоном среди дня, рядом с ребенком, отвлекаться. Минус свободной работы в том, что ты постоянно что-то делаешь. Нет четко регламентированного рабочего времени, как в офисе. Но, с другой стороны, можно выбрать удобное время, чтобы куда-то сходить.

Есть у фриланса свои минусы, но о возвращении в офис наша героиня даже и не задумывается. Она нашла дело, которое ей по душе

Для чего подходит лофт, и чем он так хорош

— Как маме мне было бы непросто выбрать подходящую площадку для детского дня рождения. В кафе может не хватать места, чтобы собрать всех взрослых и детей, которых нужно как-то развлекать. Как правило, если есть игровая зона, то на фото она не очень красиво смотрится. Где есть вкусная еда, может не быть детской комнаты.

С развесёлыми ведущими в ярких костюмах и шлейфом мыльных пузырей пространство лофта меняется до неузнаваемости

В лофте возможно всё. Поставить батут, устроит шоу гигантских мыльных пузырей, провести спортивную эстафету и даже квест. Сюда же можно привести и поставить кэнди-бар, заказать любые закуски и торты, украсить всё шарами, сделать фотозону. Поесть, потанцевать в большой шумной компании.

Дома вы точно не рискнули бы устроить такое? Или мы не правы? Делитесь мнением в комментариях

Хочу, чтобы торжества у нас были для гостей настоящим праздником. Поэтому когда они арендуют наше пространство, бесплатно помогаю всё организовать. Мне нравится придумывать детали праздника, развешивать гирлянды. Изящно всё украшать, чтобы пирожные сочетались с бумажными цветами, а шарики — с гирляндами. Для того и создала лофт — чтобы в его стенах тюменцы устраивали красивые праздники, которые они будут вспоминать и спустя долгие годы.

Секрет стильного фотоснимка — отличное настроение модели и удачный интерьер. И вот результат. Как вам?

Предлагаем вам познакомиться и с другими тюменскими мамами, которые превратили своё хобби в бизнес. Ольга бросила работу менеджером и открыла мастерскую, где теперь делает чудесные вещицы из дерева, Наталья шьёт шубы, на создании которых уже заработала солидную сумму. Ирина открыла свой пункт проката платьев, а Люся зарабатывает на рекламных постах в Instagram и организации массовых городских мероприятий. Вы одна из тюменских мам, которая во время декрета занялась интересным делом? Расскажите нам о себе в WhatsApp, Telegram или Viber по номеру +7 919 922-88-82, чтобы стать героиней одного из следующих материалов. Или отправьте сообщение в нашу группу в Vk.