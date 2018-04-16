СМИ: Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предложило запретить производство и продажу сыроподобной продукции, пишет газета «Известия».
Согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», сыры и сырные продукты должны содержать не более 50% растительных жиров. Если же их больше, речь идет уже о сыроподобной продукции, которая, тем не менее, часто представлена на полках магазинов как «сыр».
Ведомство отмечает, что увеличение количества такого продукта приводит к снижению потребности в сыром молоке, что негативно отражается на сельскохозяйственной отрасли.
Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз предлагает внести поправки в регламент и совсем запретить производство подобной продукции. В настоящее время поправки в техническую документацию проходят этап межведомственного согласования, отмечают «Известия».
В начале апреля президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов «сыроподобного типа».