Ещё
Жительница Барнаула участвует в шоу «Миллионер на выданье»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Барнаула участвует в шоу «Миллионер на выданье» 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
28-летняя жительница Барнаула Тамара Максимова участвует в новом телепроекте на канале «Ю» «Миллионер на выданье».
15 участниц шоу будут жить в особняке главного героя. Девушки не сразу познакомятся с женихом, сначала им предстоит пройти различные испытания, в том числе проверку на детекторе лжи. Выбирать невесту миллионеру будут его взрослые дети.
Тамара Максимова работает преподавателем музыки, она окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.
Невесту ищет Константин Щербинин, его бизнес-интересы простираются от нефтяной области и девелопмента до продюсирования красивых и талантливых певиц. Жених владеет шестью квартирами в Москве и недвижимостью в США. Константин был женат восемь раз, у него пять взрослых детей.
АиФ — Алтай: последние новости
В Новоалтайске родилась десятая двойня в году Имя Елена снова становится популярным в Барнауле В Барнауле продают некачественные семена сельхозкультур?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню6
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги92
Как подделывают яйца22
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст11
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки1
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение