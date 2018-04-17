Жительница Барнаула участвует в шоу «Миллионер на выданье»

28-летняя жительница Барнаула Тамара Максимова участвует в новом телепроекте на канале «Ю» «Миллионер на выданье».

15 участниц шоу будут жить в особняке главного героя. Девушки не сразу познакомятся с женихом, сначала им предстоит пройти различные испытания, в том числе проверку на детекторе лжи. Выбирать невесту миллионеру будут его взрослые дети.

Тамара Максимова работает преподавателем музыки, она окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.

Невесту ищет Константин Щербинин, его бизнес-интересы простираются от нефтяной области и девелопмента до продюсирования красивых и талантливых певиц. Жених владеет шестью квартирами в Москве и недвижимостью в США. Константин был женат восемь раз, у него пять взрослых детей.