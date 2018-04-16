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«Шикарная грудь»: формы Татьяны Котовой восхищают поклонников
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«Шикарная грудь»: формы Татьяны Котовой восхищают поклонников 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
32-летняя Татьяна Котова, кажется, успевает все: строить певческую карьеру, заниматься танцами, сниматься для глянцевых изданий и раздавать подписчикам в социальной сети умные советы. Однако все мудрые мысли знойной красотки затмевают ее полуголые фото. Надо признать, что фолловеры острее реагируют на полуобнаженное тело блондинки, к примеру, на обложке модного глянцевого издания, чем на все ее философские изыскания.
«Мисс Россия 2006», певица и актриса Татьяна Котова с годами, кажется, становится только краше и аппетитнее. Бывшая солистка сексуальной группы «ВИА Гра» явно не собирается на покой и не дает своим поклонникам скучать. Конечно, женщина делится с подписчиками не только откровенными фото, но и своим опытом. Например, недавно она рассказала о своей системе питания, обозначив продукты, которые исключила из своего рациона. Также она публикует и философские рассуждения на тему самосовершенствования. Все это, в сочетании с неземной красотой и харизмой, очень увлекает поклонников Татьяны и количество подписчиков ее Инстаграма каждый день пополняется новыми людьми.
На днях Татьяна поспешила похвастаться перед своими фанатами тем, что украсила майскую обложку мужского журнала Maxim. При этом звезда подчеркнула, что прислушалась к советам почитателей и решила примерить красный цвет. Сложно представить, что фанатам Котовой обошли стороной такое фото. комментарии сыпятся один за другим, восхваляя красоту и природные данные Татьяны.
«Горячо! Как всегда шикарна» «Афродита спустилась с Олимпа» «Да Танюша, вы сексуально выглядите, на обложке журнала» «Тело великолепное, жаль, что прикрылась» «Что может быть прекрасней! Шикарная грудь! Даже величайшие поэты не нашли подходящих слов чтоб описать эту красоту!» Как оказалось, сердце пленительной блондинки свободно, что весьма вдохновило поклонников Татьяны мужского пола. Хотя многие женщины признались, что смотреть на такую красоту приятно и им.
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