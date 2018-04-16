Лень деревенская: оформляем участок в стиле кантри

Сад в стиле кантри словно специально придуман для тех, кто стремится свести к минимуму хлопоты по содержанию дачного участка. Предупреждаем сразу: потрудиться над созданием такого объекта все же придется, зато потом вы сможете спокойно почивать на лаврах. Согласны? Тогда начинаем!

Колесо от старой телеги обретет вторую жизнь, если в нужном месте и в нужное время прислонить его к теплой стенке.

Участки, оформленные в деревенском стиле, могут серьезно отличаться друг от друга, а все потому, что у каждого «национального колорита» — свои приметы. В американском саду это большие и светлые лужайки, разбитые прямо перед домом, веранды с садовой мебелью и обязательно гамаки. В голландском — крохотный пятачок газона, окруженный декоративными растениями и огромный плодовый сад, под сенью которого спрятаны хозяйственные постройки. Ну а у нас — непременно грядки, ряды смородиновых кустов и, конечно, яблони. Однако на самом деле есть несколько моментов, без которых деревенский сад просто не получится:

Во-первых, это легкая небрежность планировки, свойственная истинно природным уголкам, куда «не влезала рука человека». Здесь нет четко выделенных зон и границ, а все «участники композиции» существуют словно сами по себе. Но практика показывает, что создать такую естественную простоту весьма сложно.

Во-вторых, это соседство диких и декоративных растений, причем составленное таким образом, чтобы цветовая гамма получилась яркой, но — без утомляющей глаз пестроты.

В-третьих — никакой «синтетики» в декоре! Для оформления территории можно использовать только природные материалы — дерево, глину и камень. А чтобы общая картина получилась разнообразной и нескучной, используйте старую деревенскую утварь: прохудившиеся лейки, кастрюли и бидоны, колеса от телеги и даже пришедшие в негодность садовые инструменты.

Никакой синтетики в декоре!

Совет: цветовая гамма сада в стиле кантри должна быть насыщенной и жизнерадостной. За основу возьмите желтый, голубой и разнообразные оттенки красного.

За основу возьмите желтый, голубой и разнообразные оттенки красного.

Разобравшись с общими принципами, давайте обратим внимание и на частности, то есть отдельные объекты, присутствующие на любом дачном участке. Архитектурные сооружения в деревенском саду никогда не выходят на первый план. Даже самый красивый дом здесь прячут под зеленым покровом, например, маскируют живописной куртиной из декоративно-лиственных деревьев, кустов сирени или чубушника. Не нравится такой вариант? Используйте «зеленых скалолазов»: девичий виноград подарит фасаду плотный «плащ», который с первыми морозами из темно-изумрудного превратится в ало-пурпурный; актинидия не только «сплетет» ажурную накидку для террасы, но и побалует вкусными и полезными ягодками, похожими на уменьшенные плоды киви, а клематисы эффектно расцветят зеленую массу яркими цветками-звездочками.

Актинидия — находка для дачника: и недостатки конструкции спрячет, и вкусными и полезными плодами побалует.

Ну а если даже минимальная забота о «живом покрывале» уже кажется вам чрезмерной и ненужной — посадите хмель, его шишечки тоже очень декоративны.

Слева: девичий виноград подарит фасаду плотный «плащ». Справа: грядки сделайте одновременно и декоративными, и практичными.

Грядки сделайте одновременно и декоративными, и практичными. Придайте им оригинальную форму, например — лепестков, «разбегающихся» в разные стороны от центральной клумбы-окружности. Заполнить такие «лепестки» можно композициями из фасоли, гороха, моркови или свеклы. В качестве ярких акцентов используйте бархатцы и календулу, они защитят ваш урожай от вредителей. Круглую клумбу в центре огорода заполните лекарственными и пряными травами: мята, зверобой, тысячелистник, шалфей и чабрец в прямом и переносном смысле слова подарят саду нужную атмосферу.

Изящные плетни — достойное обрамление грядок, клумб и рабаток.

Эффектные клематисы «затянут» постройки зеленым покрывалом, раскрашенным яркими розетками цветков. Справа: Изящные плетни — достойное обрамление грядок, клумб и рабаток. Цветники должны сохранять декоративность с ранней весны до глубокой осени. Составьте их по принципу пестрых букетов из садового разнотравья, расцвеченных веселыми и радостными красками. Пусть на первом плане красуются примулы, сибирские ирисы, невысокие колокольчики, второй план отдайте более рослым пионам, ромашкам, лилиям и флоксам, а тылы прикройте декоративными злаками и полынями. Важно: забудьте про изысканные сортовые растения, чайно-гибридные розы, торжественные гладиолусы и другие красавчики и красавицы среди милой деревенской простоты будут выглядеть чересчур напыщенно. Из кустарников выбирайте неброских и романтичных «персонажей»: в палитру кантри-сада идеально впишутся сирень, бузина, калина, чубушник, ирга, жимолость, шиповник, бересклет, спирея и метельчатые гортензии. Акценты в деревенском саду тоже должны быть без наворотов. Даем подсказку: попробуйте взглянуть на привычные предметы с неожиданной стороны и придумать для них новые, доселе несвойственные им роли. Чем больше нестандартных идей вы реализуете на участке и чем больше собственных поделок добавите в оформление сада, тем интереснее и живее станет окружающее пространство. Отпустите на волю свою фантазию и придумайте новые воплощения для старых кастрюль и ведер, дырявых корзин и треснувших горшков, распишите яркими красками бочки для воды и песка, расставьте по грядкам жестяные или деревянные таблички с названиями живущих здесь растений.

Слева: старые бочки, ведра и другая ненужная посуда в умелых руках превратится в миниатюрные цветники, расположенные на разных уровнях. Справа: романтичные кустарники.

Из старого колеса от огромной телеги сделайте цветник, высадив по секторам цветущие и декоративнолистные многолетники, а проржавевшую тачку наполните грунтом и превратите в мобильную клумбу, которую можно перемещать по участку сколько угодно и куда угодно. В оформлении участка в стиле кантри вам могут помочь следующие материалы нашего сайта:

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Текст: В. Крылова. Фото: С. Калякин, picsfive/Fotolia.com, living4media/Pietrek, Sibylle/Fotodom.ru, Legion-Media, NICOLA STOCKEN TOMKINS/Garden Pix/Russian Look, living4media/Bressan e Trentani/Fotodom.ru.