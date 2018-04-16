Обладательницей самых длинных ног в России стала «Мисс Шерегеш»

Анастасия Страшевская много раз участвовала в конкурсах красоты и несколько раз побеждала. Она является обладательницей титула «Мисс студенчество Новосибирской области».

А в 2013 году Настя победила в российском конкурсе «Мисс самые длинные ноги» и получила главный приз — 90 тысяч рублей. Конкурс, в котором участвовали 55 длинноногих красавиц, проходил на официальном сайте «Мисс Россия». По итогам голосования Настя набрала 11 880 голосов и заняла первое место. При росте 179 сантиметров длина ног у девушки — 106 сантиметров. Девушка учится в Новосибирском юридическом институте — филиале Томского государственного университета. Родом она из Куйбышева Новосибирской области, но сейчас живет в Новосибирске. Недавно вернулась из Бангкока, где работала моделью. В 2011 году Настя завоевала титул «Каинская красавица» на конкурсе, который проходил в Куйбышеве, в 2012 году стала «Мисс очарование».