Обновленный фасад картинной галереи Александра Шилова открыли в Москве

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Работы по реставрации фасада картинной галереи Александра Шилова завершились в Москве. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Приняты работы по реставрации фасада здания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова по адресу: улица Знаменка, дом 5. Это кирпичный особняк, возведенный в 1829 году", — говорится в сообщении.

Картинная галерея Александра Шилова располагается в особняке с 1997 года. Здание является объектом культурного наследия и признано одним из образцов московской эклектики. Во время работ по обновлению фасада, которые проводились в течение полугода, специалисты восстановили цоколь, выровняли и покрасили поверхности фасада, а также отремонтировали откосы и карниз. Кроме того, весь фасад галереи покрыли специальным защитным составом, который будет защищать здание от осадков, ветра и перепадов температуры.