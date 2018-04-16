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Обновленный фасад картинной галереи Александра Шилова открыли в Москве
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Обновленный фасад картинной галереи Александра Шилова открыли в Москве 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Работы по реставрации фасада картинной галереи Александра Шилова завершились в Москве. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.
"Приняты работы по реставрации фасада здания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова по адресу: улица Знаменка, дом 5. Это кирпичный особняк, возведенный в 1829 году", — говорится в сообщении.
Картинная галерея Александра Шилова располагается в особняке с 1997 года. Здание является объектом культурного наследия и признано одним из образцов московской эклектики. Во время работ по обновлению фасада, которые проводились в течение полугода, специалисты восстановили цоколь, выровняли и покрасили поверхности фасада, а также отремонтировали откосы и карниз. Кроме того, весь фасад галереи покрыли специальным защитным составом, который будет защищать здание от осадков, ветра и перепадов температуры.
Александр Шилов — российский художник, академик РАХ, народный художник СССР. Он является автором знаменитых портретов Юрия Гагарина, Сергея Бондарчука и Муслима Магомаева. В 1996 г. художник передал в дар России коллекцию из 355 картин, на основе которой была создана Московская государственная галерея народного художника России А. М. Шилова. По данным проекта столичной мэрии «Узнай Москву», сейчас собрание галереи включает более 950 произведений живописи и графики.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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