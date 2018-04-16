Реставрация фасада Галереи Александра Шилова: как сохранили памятник московской эклектики

Приняты работы по реставрации фасада здания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова по адресу: улица Знаменка, дом 5. Это кирпичный особняк, возведенный в 1829 году. Он является объектом культурного наследия и признан одним из образцов московской эклектики. Работы по обновлению фасада здания проводились в течение полугода под контролем специалистов Департамента культурного наследия Москвы.

Здесь восстановили цоколь, поверхности фасада выровняли и покрасили, были отремонтированы откосы и карниз, венчающий здание. Кроме того, специалисты отреставрировали лепнину, маски львов, кариатиды и металлический декор. В порядок привели окна, двери и систему водостока. В завершение весь фасад покрыли специальным защитным составом, который убережет его от негативного внешнего воздействия — осадков, ветра, перепадов температуры.

«Домовладение на Знаменке имеет богатую историю, которая начинается в XVII веке. Однако особняк, который мы видим сегодня, был построен в 1829 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина в стиле московского ампира. А эклектический, смешанный, стиль — с его симметрией, входным ризалитом с балконом и портиком в нише, арочным окном в верхней части и медальоном над ним — здание приобрело в промежутке между 1881 и 1901 годами. Надеюсь, что теперь этот прекрасный фасад будет радовать как тех, кто пришел в картинную галерею, так и тех, кто просто прогуливается по Москве», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Окна особняка декорированы наличниками, филенками, сандриками и замковыми камнями с масками львов. На втором этаже здания есть балкон с металлическим ограждением, а балконная дверь украшена по бокам фигурами кариатид, поддерживающих прямоугольный портик.

В XVII веке на месте особняка была обширная усадьба, которая занимала территорию современных домов 5, 7 и 9 по улице Знаменке. Принадлежала эта усадьба современнику царя Алексея Михайловича Романова — князю Ивану Прозоровскому. Его потомки владели усадьбой до XVIII века, а позже она переходила от одного знатного хозяина к другому. В 1812 году дома пострадали в пожаре и были через какое-то время снесены из-за ветхости.

В 1826 году владение, где сейчас располагается особняк, за две тысячи рублей купил архитектор Евграф Тюрин. Здесь он построил двухэтажный каменный дом и дворовый флигель. В поручении участковому архитектору Тверской части Федору Шестакову говорится следующее: «По представленному от него плану и фасаду… будет стоить более 40 тысяч рублей, и сей дом по красоте фасада будет служить украшением улицы поблизости Кремля». Под эти цели Тюрин получил ссуду на пять лет. Из документов также известно, что дом был построен к 1 ноября 1829 года.

Несмотря на многочисленные перестройки, которым подвергался особняк в дальнейшем, композиция и детали архитектурного декора фасадов до сих пор сохранили некоторые черты московского ампира. Например, портик в нише и балкон со скульптурами. Позже у здания надстроили третий этаж и основательно переделали фасад. Так, появились симметричные пристройки в два окна каждая, а на первом этаже сделали въезд во двор. Предполагается, что автором проекта выступил архитектор Георгий Кайзер. Постепенно дом приобретал черты эклектики — смешения архитектурных стилей.

В советское время особняк принадлежал Всесоюзному обществу рационализаторов и изобретателей, которое проводило в нем капитальный ремонт. Тогда же здание утратило художественную и историческую ценность интерьеров второй половины XIX века, во владении были снесены все хозяйственные постройки. А с 1997 года в особняке располагается Галерея Александра Шилова. Это 22 зала с пастельными, графическими и живописными работами художника.