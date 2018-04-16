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В Москве отреставрировали здание картинной галереи Шилова
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В Москве отреставрировали здание картинной галереи Шилова 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве завершили реставрацию здания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова на улице Знаменка, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.
«Особняк, который мы видим сегодня, был построен в 1829 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина в стиле московского ампира. А эклектический, смешанный, стиль — с его симметрией, входным ризалитом с балконом и портиком в нише, арочным окном в верхней части и медальоном над ним — здание приобрело в промежутке между 1881 и 1901 годами. Надеюсь, что теперь этот прекрасный фасад будет радовать как тех, кто пришел в картинную галерею, так и тех, кто просто прогуливается по Москве», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Особняк является объектом культурного наследия и признан одним из образцов московской эклектики. Работы по обновлению фасада здания проводились в течение полугода под контролем специалистов департамента культурного наследия Москвы.
«Здесь восстановили цоколь, поверхности фасада выровняли и покрасили, были отремонтированы откосы и карниз, венчающий здание. Кроме того, специалисты отреставрировали лепнину, маски львов, кариатиды и металлический декор. В порядок привели окна, двери и систему водостока. В завершение весь фасад покрыли специальным защитным составом, который убережет его от негативного внешнего воздействия — осадков, ветра, перепадов температуры», — уточняется в сообщении.
Окна особняка декорированы наличниками, филенками, сандриками и замковыми камнями с масками львов. На втором этаже здания есть балкон с металлическим ограждением, а балконная дверь украшена по бокам фигурами кариатид, поддерживающих прямоугольный портик.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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