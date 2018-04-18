Волгоградский музей имени Машкова покажет картины Александра Шилова

Открытие юбилейной выставки академика Российской академии художеств Александра Шилова состоится 3 мая в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в экспозиции будет представлено 35 картин из фондов Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова, которая в прошлом году отметила свое 20-летие.

На выставке, посвящённой 75-й годовщине Сталинградской Победы, годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию Волгоградского музея изобразительных искусств, будут представлены работы разных жанров.

Посетители увидят портреты представителей творческой элиты, женские портреты, портреты Героя Советского Союза, летчика-разведчика, генерал-майора авиации Ивана Лезжова, разведчицы Натальи Малышевой , впоследствии ставшей монахиней Адрианой, насельницей Пюхтицкого подворья, блокадницы Ленинграда Ивановой, картину «Дай Бог вам здоровьица!» и многие другие.

Выставка Александра Шилова будет экспонироваться в выставочном зале ВМИИ до 12 июня 2018 года.