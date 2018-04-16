В Кемерове подвели итоги 18 регионального конкурса «Бренд Кузбасса».
Организаторам конкурса выступили администрация Кемеровской области и Кузбасская ТПП. Участниками «Бренда Кузбасса» стали 97 предприятий, организаций и муниципальных образований региона.
В церемонии награждения принимали участие Станислав Черданцев, заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям, Марина Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской ТПП, Наталья Кухарская, Руководитель Кемеровского УФАС России.
В 2018 году дипломы победителей получили 74 участника, лауреатами стали 23 конкурсанта в номинациях «Лучший бренд Кузбасса», «Лучший инновационный бренд Кузбасса», «Лучший бренд муниципального образования» по отраслевым группам и сферам деятельности. Высшая награда — гран-при — досталась пятерым участникам:
ООО «Сиб. Т», г. Ленинск-Кузнецкий;ООО «ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА», г. Кемерово;ИП Бутов Дмитрий Анатольевич, г. Кемерово;ООО «СИБИРСКИЕ ПРОДУКТЫ», г. Кемерово;Администрация Новокузнецкого городского округа.